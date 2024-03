PSG empata com Monaco (0-0) antes de visitar a Real Sociedad na Champions

O Paris Saint-Germain empatou em 0 a 0 em sua visita ao Monaco, nesta sexta-feira (1º), na abertura da 24ª rodada da Ligue 1, quatro dias antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, fora de casa contra a Real Sociedad.

O astro Kylian Mbappé, ex-jogador do Monaco, jogou o primeiro tempo e foi substituído no intervalo, talvez pensando na partida da Champions em San Sebastian, onde a equipe parisiense defenderá a vantagem de 2 a 0 conquistada no duelo de ida em casa.

O nome do PSG na noite desa sexta-feira no estádio Louis II foi o seu goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que frustrou os planos de um insistente Monaco, terceiro colocado e que perdeu uma boa oportunidade de vencer o gigante do futebol francês.

Com 55 pontos, o Paris Saint-Germain agora está 12 à frente do segundo colocado, o Brest, que joga em casa contra o Le Havre (14º) no domingo. O Monaco agora tem um ponto a menos que o Brest.

Mbappé, cuja saída do PSG em junho foi comunicada aos dirigentes do clube em fevereiro, teve uma noite discreta no Principado.

Ele ficou alguns minutos deitado na grama depois de brigar constantemente pela bola com o chileno Guillermo Maripán. Ele recebeu um toque na perna direita, antes de retornar ao campo para encerrar o primeiro tempo, mas sem problemas aparentes antes do intervalo, durante o qual foi substituído por Randal Kolo Muani.

No segundo tempo ele foi visto acompanhando o jogo, calmo e sorridente. Mbappé foi então até as tribunas para sentar ao lado da mãe.

Questionado pela televisão Amazon Prime após o jogo sobre a substituição de Mbappé, o técnico Luis Enrique disse que foi uma decisão "esportiva" e que não queria "polemizar".

Este é o segundo empate consecutivo do PSG na Ligue 1, depois do 1 a 1 do fim de semana passado com o Rennes, no Parque dos Príncipes. Naquela ocasião Mbappé também foi substituído, já no segundo tempo.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - PSG 0 - 0

- Sábado:

(13h00) Reims - Lille

(17h00) Clermont-Ferrand FC - Olympique de Marselha

- Domingo:

(09h00) Toulouse - Nice

(11h00) Brest - Le Havre

Montpellier - Strasbourg

Nantes - Metz

(13h05) Rennes - Lorient

(16h45) Lyon - Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 55 24 16 7 1 54 19 35

2. Brest 43 23 12 7 4 34 18 16

3. Monaco 42 24 12 6 6 44 34 10

4. Nice 40 23 11 7 5 22 15 7

5. Lille 38 23 10 8 5 33 20 13

6. Lens 36 23 10 6 7 30 24 6

7. Rennes 35 23 9 8 6 35 27 8

8. Reims 34 23 10 4 9 30 31 -1

9. Olympique de Marselha 33 23 8 9 6 33 25 8

10. Lyon 28 23 8 4 11 25 35 -10

11. Toulouse 26 23 6 8 9 25 31 -6

12. Nantes 25 23 7 4 12 23 34 -11

13. Strasbourg 25 23 6 7 10 23 35 -12

14. Le Havre 24 23 5 9 9 24 30 -6

15. Montpellier 22 23 5 8 10 25 31 -6

16. Lorient 22 23 5 7 11 31 44 -13

17. Metz 17 23 4 5 14 19 37 -18

18. Clermont-Ferrand FC 17 23 3 8 12 16 36 -20

