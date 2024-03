Petróleo sobe e WTI supera barreira dos US$ 80

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (1º), com o barril do West Texas Intermediate (WTI) americano ultrapassando os 80 dólares pela primeira vez desde novembro, à medida que o mercado voltou ao modo de compra com o início do novo mês.

O WTI para entrega em abril fechou a 79,77 dólares, um aumento de 1,92%. Mais cedo, atingiu 80,85 dólares, um nível não visto desde 7 de novembro.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio, que era o primeiro dia de utilização como contrato de referência, atingiu máximos de um mês e encerrou o dia com um aumento de 2%, chegando a 83,55 dólares.

A perspectiva de uma extensão, no segundo trimestre, dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados reunidos na Opep+ foi o ponto de partida para esses aumentos.

De acordo com o JPMorgan, a Arábia Saudita poderia começar no início da semana que vem, e depois cada um dos outros sete membros afetados se comunicaria individualmente.

Os analistas calculam que o grupo está produzindo atualmente 6,8 milhões de barris por dia a menos do que em setembro de 2022, que foi o pico pós-pandemia de covid-19.

Para Barbara Lambrecht, do Commerzbank, a extensão desses cortes garantiria que "o petróleo se mantivesse sustentado em torno dos 80 dólares o barril, enquanto o mercado incluir uma prima geopolítica" ligada à situação no Oriente Médio.

Nesta sexta-feira, o mercado também se beneficiou de um bom indicador chinês (Caixin) que mostrou que a atividade no setor manufatureiro foi superior às previsões dos economistas em fevereiro.

Também pôde contar novamente com a firmeza dos preços dos produtos refinados, em particular a gasolina.

