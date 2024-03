Pequena doceria escocesa leva seus produtos ao Oscar

A história de Fiona McArthur poderia virar um filme: uma chocolatier vegana de uma pequena cidade portuária escocesa recebe a tarefa de produzir os doces para a cerimônia do Oscar, em Los Angeles, em 10 de março.

Ela ainda tem dificuldades de acreditar que seus luxosos chocolates serão servidos aos indicados nas principais categorias.

"Todos terão uma caixa dos meus chocolates. Pessoas como Cillian Murphy, Bradley Cooper, Lily Gladstone, Emma Stone. É incrível", diz à AFP de Fetcha, sua fábrica de chocolate, da qual é a única funcionária.

McArthur, 37 anos, abriu sua pequena empresa em 2019, em Campbeltown, no oeste da Escócia, Reino Unido. Apaixonada pela sétima arte, assistiu os filmes indicados ao Oscar com um caderno na mão para fazer anotações.

Foi assim que a confeiteira idealizou seis chocolates veganos inspirados nos filmes que disputam uma estatueta do Oscar.

- Feitos para Hollywood -

Semelhante a uma bola de fogo, o doce dedicado a "Oppenheimer", um drama com 13 indicações sobre o criador da bomba atômica, é uma trufa amarela e laranja, coberta por um caramelo espumoso. "Quando a morde, é como se explodisse na sua boca", brinca a criadora.

Para "Barbie", ela pensou em um bombom rosa em forma de coração.

Os corações que McArthur tira do molde e coloca em um prato, entretanto, "estão cortados de forma tosca, muito parecido com a jornada dela por Barbielandia até o mundo real. Não foi uma jornada tranquila, esteve cheia de curvas", opina.

Para o filme "Maestro", sobre o compositor Leonard Bernstein, o doce foi enfeitado com notas musicais elaboradas com manteiga de cacau - às quais ela adicionou sal e pimenta.

Esses ingredientes foram escolhidos para "celebrar a diferença e a complementaridade das vidas de Leonard e Felicia", a esposa do compositor.

O doce de "Os Assassinos da Lua das Flores" tem uma base de caramelo de chocolate amargo, com cores lilás, amarela e verde.

Para a história de "Pobres Criaturas", com 11 indicações, McArthur projetou um chocolate branco com toque de canela.

E para "Os Rejeitados", criou um produto com uma cobertura de chocolate amargo e o interior de cereja e sorvete.

Antes de fechar cada uma de suas caixas, a chocolatier inclui uma nota que explicava sua inspiração.

Seus chocolates veganos, sem produtos lácteos, ovos ou álcool, farão parte das valiosas sacolas de presentes oferecidas aos principais indicados ao Oscar.

- Produtos orgânicos -

Em sua microempresa de luxo, McArthur não utiliza plástico. Ela destaca a utilização de produtos orgânicos na apresentação dos doces.

Impressionada com seu trabalho, a empresa responsável pelos brindes do Oscar entrou em contato com ela há dois anos.

Na época, a confeiteira achou que era uma brincadeira, mas verificou na internet que a empresa realmente existia.

Em Campbeltown, sua cidade natal, ela é famosa. As pessoas param na rua para parabenizá-la.

Sua empresa, onde sua mãe a ajuda, não consegue lidar com as demandas da região: "Desculpe, sem estoque", indica um cartaz.

Na vitrine de seu negócio, há um tapete vermelho pequeno e uma placa indicando que "Fetcha está indo para Hollywood".

Os chocolates já viajaram para Los Angeles.

jhj-bd/gmo/psr/es/ms

© Agence France-Presse