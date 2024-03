Nvidia fecha pela 1ª vez com avaliação de mercado acima de US$2 trilhões

Por Noel Randewich

(Reuters) - O valor de mercado das ações da Nvidia fechou acima de 2 trilhões de dólares pela primeira vez nesta sexta-feira, depois que um relatório otimista da Dell Technologies reacendeu a tendência de alta de Wall Street impulsionada pelo interesse pela inteligência artificial (IA).

As ações da Nvidia subiram 4% depois que a Dell, que vende servidores de ponta feitos com processadores da Nvidia, fez uma previsão otimista na quinta-feira, apontando para um aumento nos pedidos de seus servidores otimizados para IA.

As ações da Dell subiram até 38%, atingindo um pico, antes de encerrar a sessão com um ganho de 32%.

A alta desta sexta-feira colocou a capitalização de mercado da Nvidia em 2,06 trilhões de dólares, tornando-a a terceira empresa mais valiosa de Wall Street, atrás da Microsoft e da Apple, com 3,09 trilhões de dólares e 2,77 trilhões de dólares, respectivamente.

Super Micro Computer, outra empresa que vende servidores feitos com chips da Nvidia, subiu 4,5%.

Outros fabricantes de chips expostos à IA atingiram picos, com a Broadcom e a Marvell Technology em alta de cerca de 8% cada, enquanto a Advanced Micro Devices avançou mais de 5%.

O índice Philadelphia de semicondutores subiu 4,3% para seu próprio pico, elevando sua alta em 2024 para 18%.

A Nvidia controla cerca de 80% do mercado de chips de IA de ponta, com clientes como OpenAI, criadora do ChatGPT, Microsoft, Alphabet e Meta abocanhando suprimentos apertados de seus componentes para competir no setor de IA generativa.