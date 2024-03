Negociações da OMC estão em impasse em Abu Dhabi, sem avanço à vista

Por Emma Farge e Rachna Uppal

ABU DHABI (Reuters) - Negociadores da Organização Mundial do Comércio (OMC) divulgaram novos rascunhos de acordos nesta sexta-feira, mostrando que as negociações que duraram a noite toda em Abu Dhabi não conseguiram produzir um avanço em questões importantes, levando a uma terceira prorrogação para que as partes cheguem a um consenso.

Não estava claro se o impasse poderia ser resolvido antes de um novo prazo, às 17h, horário local, com vários delegados alertando que algumas nações estavam distantes em muitas questões importantes.

No quinto dia da reunião ministerial, muitos ministros já haviam ido para casa, embora o Comissário Europeu de Comércio, Valdis Dombrovskis, e o indiano Piyush Goyal tenham permanecido.

Mais de 15 horas após o término do prazo original, os delegados foram vistos nesta sexta-feira entrando com xícaras de café nas salas de reunião onde o acesso da mídia é restrito, enquanto outros estavam de cabeça baixa examinando documentos ou digitando com urgência em telefones celulares. Um deles simulou estar puxando o pino de uma granada de mão.

A reunião bienal de alto nível dos ministros do comércio de todo o mundo está tentando revisar as regras do comércio global em uma ampla gama de questões, desde pesca e agricultura até comércio eletrônico.

"Nada bom", disse um embaixador da OMC, resumindo o estado atual das negociações. Um documento distribuído pela OMC disse que "o tempo está se esgotando". "A esperança de todos é que esse adiamento permita que se chegue a um acordo", disse o documento.

A porta-voz da OMC, Ismaila Dieng, disse que as discussões foram "intensas e difíceis".

A Índia, juntamente com a África do Sul, se opôs à extensão de uma moratória sobre as tarifas de comércio digital -- uma medida que tem o apoio esmagador da maioria dos governos e das empresas.

As negociações da OMC já fracassaram anteriormente e as negociações deste ano, realizadas nos Emirados Árabes Unidos, estado rico em petróleo do Golfo, destacaram as fissuras entre algumas das principais economias do mundo.

A chefe de comércio dos EUA, Katherine Tai, disse em uma entrevista à Reuters na noite de quinta-feira que, se as negociações fracassarem, a fragmentação entre o grupo Brics terá contribuído.

A Índia e a China, principais membros do grupo de nações do Brics, discordaram em questões importantes, inclusive sobre investimentos. O ministro do comércio da Índia entrou nas negociações dois dias após o início e depois que seu colega chinês deixou Abu Dhabi.

As nações das ilhas do Pacífico também reclamaram nas negociações por se sentirem marginalizadas e ignoradas pela maioria das grandes potências.

O apoio dos EUA ao comércio global e aos grupos multilaterais, como a OMC, foi renovado pelo presidente dos EUA, Joe Biden. Mas os negociadores estão atentos ao fato de que o ex-presidente Donald Trump, que desestabilizou o sistema multilateral, pode ganhar um segundo mandato na eleição presidencial dos EUA em novembro.

Até o momento, nenhum acordo foi fechado após quase cinco dias de negociações em Abu Dhabi e até mesmo a aceitação formal de negociações concluídas sobre a melhoria do investimento foi bloqueada em uma organização onde todos os 164 membros devem concordar por consenso.

No entanto, muitas das disputas são vistas como teatro político e, portanto, um único avanço que seja poderia fazer com que as nações abandonassem a oposição a outros acordos, como aconteceu na conferência de Genebra em 2022.

Um consenso também é considerado importante para os Emirados Árabes Unidos, que, nos últimos anos, parecem ter dado mais ênfase ao multilateralismo e ao diálogo, além de uma reviravolta em relação à política externa assertiva que estavam buscando há uma década.