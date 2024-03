MRV mantém previsão de atingir 35% de margem bruta; vê custos em tendência de queda

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV&Co manteve nesta sexta-feira expectativa de alcançar uma margem bruta de 35% no segmento de incorporação, conforme persiste a tendência de queda de custos e com unidades da empresa, como Luggo, Resia e Urba, melhorando resultados no atual ciclo de queda de juros, afirmaram executivos da companhia nesta sexta-feira.

"Temos convicção" sobre o atingimento das projeções "num futuro próximo", afirmou o co-presidente da companhia, Eduardo Fischer, em conferência com analistas após a publicação do resultado de quarto trimestre na noite da véspera.

Em 2023, a margem bruta da MRV Incorporação foi de 22,7%, avançando sobre 19,3% no ano anterior. As metas da empresa incluem ainda uma geração de caixa de 1,5 bilhão de reais ante um consumo no ano passado de 201,2 milhões de reais, minimizado por um desempenho positivo no último trimestre.

Segundo Fischer, a tendência de queda nos custos de construção iniciada no segundo semestre de 2023 continua em 2024. "Estamos vendo redução gradual nos preços", afirmou.

(Por Alberto Alerigi Jr.)