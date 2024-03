Lêmure, louva-a-deus e aves: como é feito o transporte de animais em aviões

Não são só os gatos e cachorros que têm o privilégio de andar de avião com seus donos. Animais silvestres que precisam ser transportados para outros locais de preservação e estudo também pegam uma carona nas aeronaves. O que muda é a logística.

E apesar de nem imaginarmos que tigres e pinguins, por exemplo, possam estar em nossos voos, esse tipo de transporte é muito comum. "A GOLLOG transporta animais silvestres em voos comerciais há mais de 20 anos. Atendendo zoológicos, criadouros, institutos de pesquisa, de preservação e o próprio Ibama", diz Rafael Martau, diretor executivo da GOLLOG.

Leo Lanna, pesquisador e fotógrafo do Projeto Mantis, é um dos usuários desse serviço. Ele trabalha pela preservação de louva-a-deus desde 2015 e faz longas expedições em florestas buscando novas espécies do animal. Quando o período de pesquisa in loco termina é necessário levar os insetos à ONG no Rio de Janeiro.

Começamos expedições na Amazônia em 2021. Passávamos dois meses na floresta fazendo a coleta dos insetos. Nosso protocolo é cuidar de todos os louva-a-deus que coletamos até que morram naturalmente. Foi aí que surgiu a necessidade do transporte por avião. Leo Lanna, pesquisador

Louva-a-deus na caixa de transporte aéreo Imagem: Acervo pessoal

Esse pequeno bicho pode chegar a viver até dois anos, então era primordial que chegassem em segurança —e vivos— na sede da ONG. "Apesar de ser permitido enviá-los por Correios, o prazo não era bacana", explica o pesquisador.

Lanna já chegou a transportar, de uma única vez, 170 louva-a-deus, de 20 espécies diferentes. "Eles são transportados em seus terrários, assim como os mantemos durante as expedições. Nós os alimentamos um dia antes da viagem, damos água e os deixamos algumas horas antes da decolagem com a equipe de logística", explica.

Louva-a-deus prontos para o transporte Imagem: Acervo pessoal

E, não, os louva-a-deus não passam fome ao ficarem cerca de um dia sem comer. "Eles não se alimentam todos os dias. Alguns podem ficar até 5 dias sem comida, pois não há disponibilidade sempre na natureza", diz o especialista. Enquanto algumas espécies podem escolher insetos pequenos para se alimentar, outras, com até 14 centímetros, podem comer pequenas aves.

Lanna chegou a achar que eles seriam recebidos com estranheza pela companhia aérea ao contar que faziam transportes de louva-a-deus. "Além do treinamento que recebem, os colaboradores são mobilizados para fazer um transporte rápido e muito bem supervisionado para que o animal retorne com conforto ao seu habitat", diz Martau.

"Esse serviço garante a continuidade das nossas pesquisas. Os animais viajam no mesmo compartimento que cachorros e gatos, por exemplo. Temos toda a documentação para levá-los dessa maneira", diz Lanna.

Caixa de transporte preparada para receber os louva-a-deus Imagem: Acervo pessoal

O valor do transporte varia de acordo com o peso e tamanho da caixa. Então, no caso dos louva-a-deus, não é alto. "Cada inseto pesa menos de um grama. Para carregar os 170 da expedição, o preço foi algo em torno de R$ 800", conta o pesquisador. E eles sempre têm que ser carregados em caixas de transporte.

"A caixa de transporte é o item principal da viagem, que garante um voo confortável e seguro, evitando ao máximo a exposição a barulhos e movimentos desnecessários", diz Martau.

Voo de zoo para zoo

Lêmure-de-cauda-anelada sendo transportado de avião Imagem: Acervo pessoal

Quando os animais são maiores há mais desafios. Tanto em relação às caixas quanto à alimentação. A bióloga Débora Alcântara Ribeiro, que trabalha no Zooparque Itatiba, em São Paulo, sabe muito bem disso. Ela geralmente transporta aves e mamíferos nos aviões.

"Ano passado transportamos lêmures, tamanduás, harpias, lobos-guará e flamingos. Fazemos algumas permutas com outros zoológicos em busca da conservação das espécies", explica Ribeiro.

Ela conta que, por exemplo, tinham um tamanduá macho que poderia se reproduzir com uma fêmea que estava no Nordeste. Então ele fez a viagem aérea até lá.

Aves com proteção no bico para o transporte aéreo Imagem: Acervo pessoal

Como estamos falando de animais maiores, suas caixas precisam ter tamanho suficiente para que os bichos fiquem confortáveis, consigam se levantar e girar em torno de seus eixos. "Eles não viajam medicados, a não ser que seja um animal agressivo, com potencial de matar, como os grandes felinos", explica a bióloga.

Ativos e acordados, essas embalagens de transportes precisam de cuidados especiais. "Para as aves, por exemplo, é necessário colocar uma espuma para que não batam o bico e a ponta das asas. Tamanduás têm garras poderosas, então precisam de uma proteção para que eles não se machuquem e quebrem a caixa.

"No caso de dois lêmures, que viajaram de São Paulo para Brasília, foi ofertado, dentro da caixa de transporte, algumas frutas para eles se satisfazessem durante o trajeto", diz Martau. Todo o deslocamento é pensado para que o animal chegue bem e confortável ao destino final.

Caixa de transporte prontas para os animais do zoológico Imagem: Acervo pessoal

A confiança em quem está levando os animais é fundamental, porque nem sempre eles estão acompanhados por um tutor no voo. "Para o transporte via cargas não é obrigatório o acompanhamento de criador, veterinário ou biólogo. Salvo alguns casos, mediante análise", diz Martau. No caso dos animais do zoológico, é a distância do voo que muitas vezes determina a presença de uma pessoa de apoio no voo.

"Se a viagem for longa, cerca de 15 ou 18 horas, por exemplo, vai um representante técnico para avaliar os animais em possíveis escalas", explica Ribeiro.