Não conseguiu agendar o novo RG em SP? Poupatempo desaconselha 'correria'

Do UOL, em São Paulo

Moradores da Grande São Paulo estão tendo dificuldade para agendar um horário para emissão da CIN (Carteira de Identificação Nacional) no aplicativo do Poupatempo SP.GOV.BR.

Isso está acontecendo porque, em São Paulo, a emissão do chamado "novo RG" ainda funciona como um projeto-piloto, segundo o órgão, e está sendo ampliada gradativamente.

A CIN começou a ser emitida no estado no final de janeiro.

Como está o atendimento

Hoje, 28 postos do Poupatempo emitem o documento. Além deles, outras 12 localidades sob gestão do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil, responsável pela emissão da CIN, recebem agendamentos.

Expansão gradativa. Ainda segundo o órgão, eles estão trabalhando para expansão dos serviços nos postos para a "ampliação da oferta de horários para agendamento de emissão da CIN nos locais já existentes". Há um mês, eram apenas nove pontos na Grande São Paulo.

RG será válido até 2032. "É importante reforçar que os documentos de identificação pessoal emitidos exclusivamente pelo estado de São Paulo (RGs) continuam válidos até 2032, e que não há necessidade de correria aos postos para a substituição", informou a Prodesp, responsável pelo aplicativo do Poupatempo.

O que é a CIN?

Novo documento oficial. A Carteira de Identidade Nacional será, a partir de 2032, o único documento válido nacionalmente. A CIN adota o CPF como registro geral com validade nacional, acabando com a duplicidade na identificação do cidadão. Isso deve reduzir a possibilidade de fraudes.

Requisitos para solicitar a CIN. Segundo o Poupatempo, só pode solicitar o documento quem tem mais de 16 anos e uma conta gov.br no nível prata ou ouro. É necessário estar em situação regular na Receita Federal e não ter outra solicitação de CIN em andamento.

Agendamento exclusivo pelo aplicativo. Os agendamentos para emissão da CIN são feitos exclusivamente pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, conforme disponibilidade. No dia agendado, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento. A primeira via da CIN é gratuita.

Como relatar um problema no aplicativo

Segundo o órgão, para relatar problemas ao usar o site do Poupatempo ou aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, a pessoa pode ligar para o Suporte Técnico das 7h às 20h, de segunda a sábado (exceto feriados). Os telefones são 0800 710 0053 (fixo) e 11 2187-3208 (celular).

Existe também um canal oficial para envio de dúvidas, reclamações, solicitações ou sugestões. Se o problema persistir, a ouvidoria deve ser acionada.