Conselho da Zona Franca de Manaus aprova 33 projetos com investimentos de R$ 1,2 bilhão

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho de Administração da Suframa (CAS) aprovou nesta sexta-feira 33 projetos industriais e de serviços na Zona Franca de Manaus, com investimentos previstos de 1,2 bilhões de reais, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em nota nesta sexta-feira.

Segundo a pasta, a expectativa é de que as iniciativas possam gerar 1.084 empregos.

"São novos investimentos que vão gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento para o Estado e para o país... A gente fica muito feliz de ver o crescimento do polo industrial”, disse o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, que participou da reunião do conselho, a primeira do ano.

Segundo a nota, foram aprovados empreendimentos de produção de motocicleta elétrica, bicicleta elétrica e televisor em cores com tela de cristal líquido, além de monitor de vídeo com tela de luminescência orgânica (Oled) para uso em informática e microcomputador portátil, entre outros.

Alckmin, que ocupa o cargo de presidente em exercício com a viagem ao exterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a ocasião para comentar a situação econômica do país.

"O PIB subiu, a bolsa, o emprego subiu. O risco Brasil caiu, o dólar caiu, a inflação caiu. Então acho que o cenário é um cenário positivo", avaliou.

"Isso não deve nos levar a nos acomodar. Pelo contrário, nós precisamos é de trabalhar mais ainda pra atrair investimento e melhorar a produtividade."

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)