Colheita da safra de soja ainda é incipiente no RS, diz Emater

São Paulo, 1 - A Emater do Rio Grande do Sul informou, em relatório, que a colheita da soja da safra 2023/24 já começou na Estado, na região noroeste, embora ainda não sejam áreas significativas. Além disso, o órgão informou que 6% das lavouras estão em maturação, 63% em enchimento de grãos; 23% em floração e 8% em germinação e desenvolvimento vegetativo.Seguem intensos, também, os tratamentos fitossanitários e, em algumas regiões, há relatos de "fitotoxicidade" de fungicidas em consequência de aplicações realizadas em momentos de temperatura elevada, além de plantas com estresse hídrico.Quanto ao milho, a Emater-RS informou que a colheita da safra de verão 2023/24 avançou pouco, chegando a 68% da área implantada no Estado. Entre as fases da cultura, 6% estão em germinação e desenvolvimento vegetativo; 5% em floração; 10% em enchimento de grãos e 11% em maturação. "Tecnicamente, toda a área prevista está implantada", diz a Emater-RS em seu boletim.