Arqueólogos descobrem novo afresco em Pompeia

NÁPOLES, 1 MAR (ANSA) - Escavações no sítio arqueológico de Pompeia, no entorno de Nápoles, na Itália, revelaram novas maravilhas da antiga cidade do Império Romano, incluindo um afresco retratando os irmãos Frixo e Hele, da mitologia grega.

"A história se repete, se trata de um belíssimo afresco, em ótimo estado de conservação", anunciou o diretor do Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

A fala fez referência à restauração, escavação e valorização da "Casa de Leda", onde, em 2018, os arqueólogos também encontraram o afresco erótico "Leda e o Cisne".

A imagem representava a união da rainha mitológica Leda, mãe de Helena de Tróia, com o deus Júpiter, que assume a forma de um cisne.

O novo afresco fica em uma casa limítrofe à de Leda, ao sul.

"O mito de Frixo e Hele era difundido em Pompeia, mas também é atual. São dois refugiados no mar, irmão e irmã, obrigados a fugir porque a madrasta quer expulsá-los de casa, e faz isso através de engano e corrupção", disse Zuchtriegel.

"Ela cai na água e se afoga, no afresco tem o rosto coberto pelas ondas, está prestes a se afogar e estende a mão para o irmão. Uma obra bela, por suas cores vivas e execução. Esperamos tornar acessíveis essas duas ou três casas em breve", acrescentou.

O diretor explicou que a Casa de Leda ainda está em fase de conclusão dos trabalhos de escavação.

Em outra casa, ao norte, foram encontradas nos últimos meses algumas estatuetas, que agora passam por restauração.

"Existe a hipótese de que o afresco [recém-descoberto] seja obra da mesma oficina daquele na Casa de Leda, ou pode ter sido uma encomenda única", concluiu. (ANSA).

