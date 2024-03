Agricultores bloqueiam Arco de Triunfo em Paris com tratores; dezenas são presos

O sindicato agrícola francês Coordenação Rural organizou uma ação surpresa na manhã desta sexta-feira (1) no alto da avenida Champs-Elysées, no pé do Arco do Triunfo, em Paris. Pelo menos 66 manifestantes foram presos nos protestos, segundo a Secretaria de Segurança Pública da capital francesa.

Cerca de 100 pessoas se reuniram às 4h da manhã desta sexta-feira, no horário local, para manifestar pacificamente em frente ao Arco do Triunfo. Segundo membros do sindicato, os agricultores instalaram tratores e jogaram palha em frente ao monumento durante a madrugada. A manifestação terminou por volta das 9h40 e o trânsito já voltou ao normal.

"A Coordenação Rural tomou de maneira simbólica e pacífica a rotatória do Arco do Triunfo", escreveu o sindicato, pedindo "ação rápida para salvar 45% das fazendas em dificuldades financeiras".

"Subimos esta manhã para depositar uma coroa de flores no Arco do Triunfo para prestar homenagem a todos os agricultores que cometem suicídio", disse Masson. "Ainda não somos ouvidos pelo Estado", acrescentou.

O sindicato havia anunciado na rede X que estava mobilizado "para salvar" a agricultura francesa, antes do fim do Salão de Agricultura de Paris, que acaba neste final de semana.

A Coordenação Rural, o 2º maior sindicato agrícola da França, surgiu em 1991 de uma cisão com o sindicato majoritário FNSEA. Ela se opõe aos acordos de livre comércio e é conhecida pelas ações de impacto.

Outras ações foram organizadas pelos agricultores em outros pontos da capital francesa nesta sexta-feira: quatro tratores bloquearam a saída do anel rodoviário de Porte d'Ivry e outros se posicionaram na saída da rodovia A4 em Charenton, no leste da cidade, de acordo com a polícia.

Après la prise de la Bastille et celle de Rungis, pacifique, la @coordinationrur rend hommage à l'arc de triomphe pour sauver notre agriculture française. Stop à la cogestion qui a fait disparaître près de 800 000 vaches de nos prés. @franceinfo @CNEWS @BFMTV pic.twitter.com/i4ONwcMyGL ? Coordination Rurale (@coordinationrur) March 1, 2024

Manifestação no Palácio de Versalhes

Um comboio de tratores do sindicato também irá ao Palácio de Versalhes nesta sexta, para participar de uma manifestação autorizada pela polícia. Mas, antes, os agricultores decidiram fazer um "desvio" até o Arco do Triunfo, nesta manhã, "para ir ao túmulo do soldado desconhecido", disse Christian Convers, secretário-geral da Coordenação Rural.

Segundo ele, os manifestantes "não tiveram tempo de ir muito mais longe porque a polícia interveio imediatamente".

Questionada sobre o protesto, a ministra francesa encarregada da Agricultura e Soberania Alimentar, Agnès Pannier-Runacher, lembrou que "todos devem respeitar a lei e uma manifestação que não é declarada é uma manifestação ilegal".

Mas, "isso não significa que não devemos ouvir os agricultores e é isso que estamos fazendo ao tomar medidas concretas e de emergência", disse em entrevista à emissora Sud Radio. De acordo com a ministra francesa, novos recursos estão sendo liberados para o setor.

Os agricultores protestam para obter um melhor rendimento e mais flexibilidade administrativa e ambiental, que envolvem principalmente mudanças de regras no uso de pesticidas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também se disse favorável à criação de mecanismos para garantir preços mínimos agrícolas e os bancos prometeram tomar medidas para aliviar a dívida de proprietários em situações mais frágeis. As propostas, entretanto, não convenceram os agricultores.

(Com informações da AFP)