Acionistas minoritários da Uni.Co exercem direito de venda de fatia na empresa à Americanas

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO. (Reuters) - A Americanas informou nesta sexta-feira que recebeu notificação de que acionistas minoritários da Uni.Co, detentores de 30% do capital social da dona das franquias Puket e Imaginarium, exerceram o direito de vender tais ações para a companhia por um valor de 106,9 milhões de reais.

A Americanas afirmou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que está avaliando os termos da notificação e manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados acerca do assunto.

No ano passado, a Americanas desistiu de vender sua participação na Uni.Co, adquirida em 2021, depois de considerar que as ofertas recebidas não refletiam o real valor do ativo. À época, a empresa chegou a contratar o Citigroup como assessor financeiro para a operação.