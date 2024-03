Wall St sobe após dados de inflação em linha com o esperado

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, uma vez que um indicador-chave de inflação ficou em linha com as estimativas, aumentando as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no primeiro semestre do ano.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), o indicador de inflação preferido do Fed, subiu 0,3% em janeiro, como esperado. Os preços subiram 2,4% em uma base anual, também de acordo com as estimativas.

Operadores aumentaram as apostas de que o Fed cortará as taxas de juros em junho após os dados do PCE.

Enquanto isso, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 24 de fevereiro ficaram em 215 mil, acima das expectativas de 210 mil, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

"O Fed tem feito um trabalho muito substancial no controle da inflação e, se não estamos atualmente desfrutando de um pouso suave, ele está prestes a acontecer", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management em Boston.

Os dados de preços ao consumidor e ao produtor divulgados mais cedo em fevereiro, que sinalizavam uma inflação estável, bem como uma abordagem cautelosa dos membros do Fed, levaram os investidores a adiar as expectativas de cortes nas taxas para junho.

No início deste ano, os investidores estavam apostando em março como o ponto de partida para o ciclo de flexibilização do Fed.

Às 12:16 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,20%, a 5.079,82 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,22%, a 38.862,44 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,87%, a 16.086,82 pontos.

Todos os três principais índices de Wall Street estão no caminho certo para seu quarto avanço mensal consecutivo, com o Nasdaq na liderança graças a sólidos balanços trimestrais e a um rali estelar impulsionado pelo otimismo em torno da inteligência artificial (IA).