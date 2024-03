Os lançamentos da chinesa BYD tem dado o que falar. O mais recente foi o Dolphin Mini, que tem tudo para ser um dos carros elétricos mais vendidos do país. Com visual agradável, bom espaço interno, bem equipado e com excelente acabamento, deve se tornar a referência na sua categoria,

Era esperado que ficasse abaixo dos R$ 100 mil, o que cairia como uma bomba para os concorrentes, mas o lançamento não atendeu a essa expectativa. O preço oficial, divulgado ontem, é de quase R$ 116 mil, ainda competitivo.

Porém, como todo lançamento, ainda é uma incógnita. Até entendo o interesse de muitos brasileiros em querer um carro tão tecnológico por um preço acessível, mas a história nos mostra que o melhor é esperar, para ter uma percepção melhor de como o carro se comporta no mercado.

Ou seja, é uma compra arriscada. Assim como outros elétricos recém-lançados que tiveram quedas significativas em seus preços no mercado de usados, o mesmo pode acontecer com o Dolphin Mini.

Em uma das minhas últimas colunas citei que já é possível comprar o pequeno Caoa Chery iCar usado por menos de R$ 80 mil, sendo que chegou a custar R$ 150 mil quando novo. Imagina a decepção de quem pagou esse preço e agora vê essa desvalorização enorme.

Além desse fator financeiro, é preciso considerar que o Dolphin Mini tem suas limitações. Pequeno, é homologado para levar apenas quatro pessoas - ainda que seja com bom espaço para elas -, seu porta malas comporta 230 litros segundo o fabricante, sua autonomia é de apenas 280 km na melhor das hipóteses e sua velocidade não passa dos 130 km/h.

Olho para isso e não consigo enxergar um carro desse como uma única opção na minha garagem. Ele serviria apenas para parte das minhas necessidades, aquelas que fossem exclusivamente urbanas - e olhe lá. No dia em que tivesse que ir ao mercado com minha esposa, minha filha teria que ficar em casa, já que o porta malas é pequeno e o banco não é bipartido, apenas rebatível. Para viajar, nem pensar.

Deu para entender que não arriscaria meu dinheiro em um carro como esse, e pensando nisso procurei por opções de hatches usados nessa faixa de preço que entendo serem negócios bem mais vantajosos.

VW Polo GTS Imagem: Divulgação

Volkswagen Polo GTS 2021

Desejado por quem gosta de carros com bom desempenho, o Polo GTS faz jus a essa sigla tão ligada a esportivos. Seu motor 1.4 é o mesmo presente em outros Volkswagens bem mais pesados, como Jetta, Tiguan e Taos. Se neles já demonstra ser suficiente, aqui ele sobra: são 150 cv para apenas 1.200 kg, garantia de diversão.

As vantagens seguem no porta-malas de 300 litros com banco bipartido, no espaço para cinco pessoas e na tranquilidade de poder encher o tanque em cerca de 10 mil para uma autonomia impensável para o pequeno Dolphin Mini. Muito melhor para quem só pode ter um carro.

O GTS ainda tem tudo para se tornar um clássico no futuro, que ajuda a manter seu preço de R$ 113 mil - tabela Fipe - estável no mercado de usados, bom para quem se preocupa com desvalorização.

Citroën C4 Cactus Imagem: Divulgação

Citroën C4 Cactus Shine Pack 2023

Não é exatamente um hatch, mas também não consigo ver no C4 Cactus um SUV. Aqui temos um dos melhores custos-benefícios do mercado, pois é daqueles carros que entregam muito cobrando pouco.

Repare que estou citando o modelo 2023, portanto um legítimo "seminovo" na sua versão mais completa, que tem tabela Fipe de apenas R$ 114 mil. É um carro com incríveis 173 cv, garantia de viagens rápidas e seguras, mesmo todo carregado.

Leva cinco pessoas com muito espaço e conforto, além de acomodar 320 litros de bagagem, com banco bipartido. Por ser mais altinho, agrada quem enfrenta pisos ruins, além da posição de dirigir mais elevada.

"Ah, mas é um Citroën", dirão alguns. Bom, nesse comparativo com a novata BYD, a marca francesa é bem mais conhecida por nós e, entre erros e acertos, provou nos últimos anos que o C4 Cactus é um de seus melhores produtos - ou seja, uma compra segura.

Chevrolet Cruze Sport6 Premier Imagem: Chevrolet | Divulgação

Chevrolet Cruze Sport6 Premier 2020

Prestes a sair de linha, o Cruze vai deixar saudades. Que baita carro, praticamente o último dos hatches médios, categoria que já teve seus tempos de glórias no nosso país. Mas, mesmo que poucos o queiram, não podemos dizer que está fora de moda.

O visual do Cruze nessa carroceria Sport6 agrada até mesmo quem não liga muito para o carro. É daqueles que a gente trava as portas e segue olhando para trás só para admirar sua beleza.

Aqui trago a versão Premier, mais completa, inclusive com o desejado teto solar, no modelo 2020, que tem tabela Fipe de R$ 116,5 mil, pouquinha coisa a mais que o novo Dolphin Mini - mas entrega muito mais que o pequeno chinês.

Motor turbo com 153 cv, entre-eixos gigante de 2,70 m que garante ótimo espaço para cinco pessoas, porta-malas de 290 litros com banco bipartido e pacotão completo de segurança. Como é deprimente ver esse carro sair de linha de maneira tão melancólica, enquanto já tem fila de espera para o Dolphin Mini.

