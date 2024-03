Polícia prende homem por ataques racistas a jovem fã de Vini Jr.

SÃO PAULO, 29 FEV (ANSA) - A polícia da Espanha prendeu uma pessoa suspeita de ser a responsável por proferir insultos racistas a uma menina de oito anos que usava uma camisa do atacante Vinicius Junior.

O suspeito é um torcedor do Atlético de Madrid, um dos maiores rivais do Real, e os ataques teriam acontecido nas proximidades do Metropolitano, estádio dos rojiblancos.

Em uma entrevista à rádio espanhola SER, a tia da jovem fã do jogador brasileiro revelou que o homem, não satisfeito com os insultos, fez ameaças de morte.

O Real Madrid ficou sabendo do episódio e convidou a criança e sua família para acompanharem um jogo da equipe da capital no Santiago Bernabéu. A jovem conheceu os atletas do elenco, entre eles Vini Jr., e ganhou uma camisa autografada. (ANSA).

