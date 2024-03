PM agride mulher em bar e é atingido com garrafa na cabeça na Bahia

Um policial militar agrediu uma mulher dentro de um bar e ela revidou com uma garrafada. O caso aconteceu na noite de ontem em Camamu, na Bahia.

O que aconteceu

O PM deu um tapa na cabeça de uma mulher que estava no bar após ela questionar se ele estava bebendo. O agente da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar estava com o uniforme da corporação e com um copo de cerveja na mão.

A cliente revidou e quebrou uma garrafa na cabeça do policial. Em seguida, ele apontou a arma na direção da mulher e saiu do estabelecimento ferido. Na frente do bar, o policial ainda fez um disparo para o alto.

A PM disse que uma investigação interna será aberta. A PM afirmou abominar qualquer excesso cometido por seus integrantes.