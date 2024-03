PIB do Canadá cresce a ritmo anualizado de 1% no 4º trimestre de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu ao ritmo anualizado de 1% no quarto trimestre ante o terceiro, informou nesta quinta-feira, 29, a agência oficial de estatísticas do país, Statcan. O resultado ficou acima da previsão de alta de 0,8% dos analistas ouvidos pela FactSet. O PIB do terceiro trimestre teve revisão, de contração de 1,1% antes informada a uma queda menor, de 0,5%.