LUZ, da Delta Energia, inicia oferta de energia solar para residências e comércios do RJ

SÃO PAULO (Reuters) - A Delta Energia está iniciando nesta semana a oferta de energia para consumidores residenciais e comerciais do Rio de Janeiro, expandindo os negócios de sua subsidiária LUZ para o quarto Estado e com a meta de atender pelo menos 20 mil clientes fluminenses nos primeiros meses.

O fornecimento de energia será feito a partir de fazendas de geração solar do portfólio da LUZ, empresa do grupo voltada para o mercado de baixa tensão, e estará disponível para os mais de 30 municípios da área de concessão da distribuidora Light, incluindo a capital.

O serviço, contratado de forma digital, se enquadra na modalidade de "geração distribuída compartilhada", que dispensa instalação de painéis solares no local de consumo. Os clientes recebem energia da rede e passam a ver descontos em relação às tarifas cobradas pelas distribuidoras no mercado regulado, dados os incentivos regulatórios ao segmento.

"A ideia é mostrar para o consumidor uma nova maneira de se relacionar com uma empresa de energia elétrica. Na nossa proposta, além de ser uma energia sustentável, de uma fonte renovável, ainda temos uma solução para o consumidor com medidor inteligente, que ajuda ele a controlar o consumo", afirmou o CEO da LUZ, Rafael Maia.

A contratação do serviço da LUZ no Rio de Janeiro pode gerar uma economia ao consumidor próxima de 20%, que segundo o executivo pode ainda ser potencializada com o uso do medidor inteligente. Com base em inteligência artificial, o aparelho faz o acompanhamento do consumo de energia em tempo real, permitindo que o consumidor faça a gestão do uso de equipamentos e também de seus hábitos.

O ingresso no novo mercado integra os planos da empresa de construir um total de 110 megawatts-pico (MWp) em fazendas solares para atender consumidores de várias regiões do Brasil. Em pouco mais de um ano e meio de operações, a LUZ já começou a atuar no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. No Rio de Janeiro, se prepara para ampliar a oferta além da Light, em concessionárias como Enel Rio.

"Hoje temos 22 usinas em obras, em construção, e até outubro todas estarão em operação. Estamos sim olhando para outros Estados", comentou Maia, reiterando a meta da LUZ de chegar a 100 mil unidades consumidoras.

Segundo ele, a empresa também avalia firmar parcerias para expandir sua base de clientes, inclusive com companhias que o grupo Delta já possui relacionamento em outras frentes do mercado livre de energia.

Os consumidores de energia de pequeno e médio porte estão no foco dos planos das elétricas para crescimento no mercado livre, segmento hoje dominado pelas grandes companhias e indústrias, que há vários anos estão habilitadas a contratar energia diretamente de um gerador ou comercializador, sem estarem presas às condições das distribuidoras.

No caso da baixa tensão, como residências e comércios, as empresas se concentram principalmente na oferta de geração distribuída solar, modalidade que cresce rapidamente e chegou a 27 gigawatts (GW) de potência instalada no Brasil, com mais de 3,4 milhões de unidades consumidoras, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

(Por Letícia Fucuchima)