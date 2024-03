Justiça de Illinois barra Trump de disputar primárias no estado

WASHINGTON, 29 FEV (ANSA) - Uma juíza estadual em Illinois considerou na última quarta-feira (28) o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump inelegível e o proibiu de aparecer na cédula eleitoral das primárias republicanas no estado.

A decisão foi tomada porque o magnata é acusado de ter participado da insurreição no dia 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão invadiu o Capitólio, em Washington, contra o resultado do pleito que deu a vitória ao democrata Joe Biden.

As primárias no estado serão realizadas em 19 de março, mas como a votação antecipada já começou, a juíza democrata Tracie R.

Porter adiou o início do efeito de sua decisão, antecipando-se a um recurso da defesa do ex-mandatário.

A medida foi tomada sob a 14ª Emenda, que proíbe qualquer político que tenha "participado ou incitado uma insurreição" de concorrer, a pedido de um grupo de eleitores de Illinois que diz que Trump deveria ser desqualificado de participar das primárias em 19 de março e da eleição em 5 de novembro desse ano.

No entanto, os advogados de Trump classificaram a decisão de excluir o republicano das primárias no estado como "inconstitucional" e anunciaram que vão recorrer.

Paralelamente, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai julgar em abril o pedido de imunidade presidencial de Trump no caso em que o republicano é acusado de conspiração para modificar os resultados das eleições de 2020.

As audiências no mais alto tribunal do país começarão em 22 de abril. Segundo a imprensa norte-americana, a sentença deve sair no final de junho.

Esta é considerada uma vitória para Trump porque atrasa o início do processo. "Os juristas estão extremamente gratos pela decisão de hoje da Suprema Corte de abordar a imunidade presidencial.

Sem imunidade, um presidente não pode funcionar adequadamente ou tomar decisões no melhor interesse dos Estados Unidos", escreveu ele em sua rede social Truth. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.