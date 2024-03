Brasil, Suriname e Guiana buscam cooperação no setor de petróleo e gás, diz comunicado

(Reuters) - Brasil, Guiana e Suriname chegaram a um acordo para aprofundar as discussões sobre a cooperação no setor de petróleo e gás, incluindo exploração e produção, de acordo com um comunicado conjunto divulgado pelos países nesta quinta-feira após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os líderes dos dois vizinhos.

Os três países também se comprometeram a trabalhar "intensamente" para a manutenção da paz na região, segundo o comunicado, em meio às tensões entre Venezuela e Guiana devido à reivindicação do território de Essequibo, rico em petróleo, pelo governo venezuelano.

(Por Peter Frontini, em São Paulo)