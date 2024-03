PF apreende 70 armas, dólares e euros com suspeito de ato golpista, no TO

A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira (29), em Palmas, 70 armas, cerca de US$ 110 mil (R$ 547 mil, na cotação de hoje) e 26 mil euros (R$ 140 mil) na casa de Frederico Mores de Barros Carvalho, investigado por financiar atos antidemocráticos.

O que aconteceu

Carvalho é suspeito de financiar manifestações golpistas. A PF investiga a participação do empresário em um ato que fechou a ponte Fernando Henrique Cardoso, que liga Palmas e Luzimangues (TO). Ele atua no ramo imobiliário. Um dos ramos de atuação do CNPJ vinculado ao seu nome é o de aluguel e administração de imóveis.

Caminhonete do empresário foi flagrada carregando pneus para bloquear a rodovia TO-080, diz Polícia Civil. As informações constam em um relatório de novembro de 2022. A manifestação foi convocada após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições contra o então presidente Jair Bolsonaro.

A PF encontrou 70 armas na casa de Carvalho. No endereço luxuoso da capital tocantinense, próximo ao Lago de Palmas, também havia cerca de US$ 110 mil e 26 mil euros.

O que dizem os advogados de Carvalho

Defesa afirma que "coleção bélica foi legalmente adquirida nos Estados Unidos". "As armas foram legalmente nacionalizadas como bens de família, e por isso, isenta de tributação", afirmam, em nota, os advogados Maurício Ivonei da Rosa e César Simoni.

Dinheiro tem origem legal. "Dinheiro apreendido deu entrada no Brasil por meio de declaração à Receita Federal, sendo inequívoca a origem e procedência do recurso", escreve a defesa (veja mais abaixo).

A decisão de Moraes

Obstrução e pânico após as eleições. No ofício endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi relatado que os manifestantes bloquearam as vias, "promoveram a queima de pneus visando causar pânico à comunidade e o afastamento de forças policiais".

A investigação reúne indícios da prática de crimes cometidos no contexto das manifestações antidemocráticas ocorridas em Palmas, após a proclamação do resultado das eleições presidenciais de 2022

Decisão do ministro Alexandre de Moraes

A operação Lesa Pátria cumpriu oito mandados de busca e apreensão no estado. Além de Carvalho, integrantes da Polícia Militar do estado também são investigados.

Outro Lado

O senhor Frederico Moraes de Barros Carvalho Nunca foi a nenhuma manifestação em Brasília ou qualquer cidade do país, não esteve em Brasília no 8 de janeiro de 2023, não financiou ou bancou as expensas de qualquer manifestação ou acampamento, nem mesmo naquela ocorrida em outubro de 2023.

O mesmo nunca montou acampamento em nenhuma Unidade do Exército Brasileiro ou em qualquer lugar participando de qualquer manifestação. A sua presença no outubro de 2023 foi apenas para atender ao pedido de conhecidos para o transporte de alguns pneus para que as pessoas que lá estavam pudessem organizar o trânsito para evitar acidentes reduzindo o fluxo de veículos na ponte Fernando Henrique Cardoso, e em seguida retornou a sua casa.

Por fim, deve ser registrado que a operação transcorreu de forma amistosa e respeitosa por parte da Polícia Federal, com a total colaboração do senhor Frederico Moraes.