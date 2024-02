Wall St recua enquanto os investidores se preparam para dados de inflação

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira, antes da leitura de inflação que pode influenciar as apostas sobre quando o Federal Reserve começará a cortar a taxa de juros.

O índice PCE, indicador de inflação preferido do Fed, será divulgado na quinta-feira e provavelmente mostrará que a alta dos preços aceleraram em janeiro na comparação com o mês anterior.

Evidências de uma inflação persistente, uma economia robusta dos EUA e a resistência de algumas autoridades do Fed já levaram os operadores a adiar as apostas para o primeiro corte da taxa de juros de março para junho.

"As pessoas certamente estão nervosas se o Fed vir números... que continuam a mostrar que a inflação é persistente", disse Joe Saluzzi, cogerente de negociações da Themis Trading.

"Uma coisa que está fora de cogitação é que o Fed não está aumentando os juros, então a questão é se os números serão suficientes para que eles pelo menos comecem a levar a sério a questão de quando será o corte."

Dados divulgados nesta quarta-feira confirmaram que a economia dos EUA cresceu a um ritmo sólido no quarto trimestre em meio aos fortes gastos dos consumidores, mas parece ter perdido um pouco de velocidade no início do novo ano.

Os pedidos de auxílio-desemprego e os dados da atividade industrial serão divulgados nos próximos dias, e as leituras serão analisadas em busca de mais pistas sobre a força da economia e as perspectivas para a taxa de juros.

Às 12:04 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,46%, a 38.792,04 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,26%, a 5.065,21 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,54%, a 15.949,21 pontos.