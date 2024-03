Suprema Corte dos EUA decidirá sobre imunidade de Trump no caso das eleições de 2020

WASHINGTON (Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou nesta quarta-feira que será responsável por decidir sobre a reivindicação de imunidade de Donald Trump em processos apresentados por um procurador especial envolvendo seus esforços para reverter a derrota eleitoral de 2020, arrastando novamente o principal órgão judicial do país à arena eleitoral enquanto Trump tenta recuperar a presidência.

Os juízes da corte suspenderam o caso criminal apresentado pelo procurador-especial Jack Smith e irão revisar a decisão de um tribunal inferior que rejeitou a reivindicação de imunidade de Trump sob o argumento de que ele ainda era presidente quando agiu para reverter a vitória de Joe Biden. Os advogados de Trump solicitaram a suspensão da decisão, alertando para terríveis consequências à Presidência na ausência dessa imunidade.

O Tribunal Federal de Apelações do Distrito de Columbia decidiu por 3 a 0 em 6 de fevereiro contra o pedido de imunidade de Trump, rejeitando sua proposta de "autoridade ilimitada para cometer crimes que neutralizaria o mecanismo de verificação mais fundamental do Poder Executivo -- o reconhecimento e a implementação de resultados eleitorais".

Primeiro ex-presidente a ser processado criminalmente, Trump é o favorito para a indicação do Partido Republicano para desafiar o democrata Biden na eleição de 5 de novembro nos EUA.

O procurador-especial Jack Smith apresentou quatro acusações criminais federais contra Trump em agosto de 2023 no caso de subversão eleitoral.

Um julgamento marcado para 4 de março foi adiado, enquanto Trump insiste em sua reivindicação de imunidade. Nenhuma nova data foi definida ainda. Ele tem julgamentos pendentes em três outros casos criminais. Trump se declarou inocente em todos eles, tentando enquadrá-los como ações com motivação política. Seus advogados apresentaram o pedido à Suprema Corte em 12 de fevereiro.

Em uma petição à Suprema Corte, eles afirmam que um julgamento criminal com duração de meses "perturbaria radicalmente" a capacidade de Trump de fazer campanha contra Biden. Eles também alertaram para terríveis consequências para futuros presidentes caso o processo contra Trump seja permitido, citando perseguições partidárias, extorsão e chantagem, entre outras.

As denúncias de Smith acusam Trump de conspiração para fraudar os Estados Unidos, de obstrução à certificação da vitória eleitoral no Congresso, e de ter conspirado para fazê-lo, além de ter conspirado contra o direito ao voto dos norte-americanos.

Trump e seus aliados fizeram falsas alegações de que a eleição de 2020 foi roubada e formularam um plano para usar delegados falsos para impedir a certificação da vitória de Biden no Congresso. Trump também tentou pressionar o vice-presidente Mike Pence a não permitir que a certificação ocorresse. Apoiadores de Trump atacaram o Capitólio em uma tentativa de impedir a certificação.

Se Trump recuperar a Presidência, ele pode usar seus poderes para forçar um fim ao processo ou potencialmente dar um indulto a si mesmo por qualquer crime federal.

Em outubro, Trump, tentou se desfazer das acusações com base em sua reivindicação de imunidade contra processos criminais relacionados a ações tomadas por um presidente durante o exercício do cargo. A juíza distrital Tanya Chutkan rejeitou a alegação em 1º de dezembro, o que levou Trump a recorrer no Circuito de Washington.

Em janeiro, um dos advogados de Trump afirmou ao painel de três juízes do Circuito de Washington que mesmo se um presidente vender indultos ou segredos militares, ou até mesmo ordenar que uma unidade de forças especiais assassine um adversário político, ele não poderia ser processado criminalmente a menos que antes sofresse impeachment e fosse condenado pelo Congresso.

Em decisão unânime rejeitando a reivindicação de imunidade de Trump, o painel com três juízes escreveu: "Não podemos aceitar que o gabinete da Presidência coloque seus ex-ocupantes acima da lei para sempre".

A maioria conservadora de 6 a 3 na Suprema Corte inclui três juízes indicados por Trump.

(Reportagem de John Kruzel)