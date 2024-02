New Fortress Energy Brasil inaugura 1º terminal de GNL no Pará

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A unidade brasileira da New Fortress Energy (NFE) inaugurou nesta quarta-feira seu primeiro terminal de importação de gás natural liquefeito (GNL), na Baía do Marajó, em Barcarena (PA), informou a companhia em comunicado.

Com investimentos de 300 milhões de reais, o terminal terá capacidade de regaseificação de até 15 milhões de metros cúbicos por dia, o equivalente a 22% de toda a demanda de gás natural do Brasil em 2022.

O terminal atenderá, principalmente, clientes do Pará e da região Amazônica e contará com o navio do tipo FRSU (sigla em inglês para Unidade flutuante de armazenamento e regaseificação). Entretanto, devido à segurança e à forma como o GNL é armazenado, é possível transportá-lo para regiões distantes, destacou a empresa.

A partir do empreendimento, a Hydro Alunorte, da norueguesa Norsk Hydro, principal cliente na região Norte, substituirá o óleo combustível por gás natural como fonte de energia, permitindo reduzir suas emissões de CO2 em cerca de 700 mil toneladas por ano localmente, segundo informações da NFE.

No futuro, o terminal também servirá a uma usina termelétrica movida a gás natural em construção pela NFE, com previsão para ser inaugurada em julho de 2025. Com investimentos de 2,5 bilhões de reais, a unidade está atualmente cerca de 25% concluída.

(Por Marta Nogueira)