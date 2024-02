Janet Yellen parabeniza Itália e UE por ajuda enviada a Kiev

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - A guerra entre Rússia e Ucrânia, com particular atenção para a ajuda destinada a Kiev, foi o foco de uma reunião bilateral entre a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti.

O encontro ocorreu hoje (28) à margem do G7/G20 em andamento em São Paulo.

Yellen "discutiu os esforços compartilhados para apoiar a Ucrânia em sua defesa contra a brutal invasão de Putin e para privar a Rússia de sua capacidade de fazer guerra", conforme comunicado oficial publicado no site do Departamento do Tesouro dos EUA.

A secretária "parabenizou a Itália e o restante da União Europeia pela aprovação do fundo quadrienal de 50 bilhões de euros para a Ucrânia", continua a nota.

Yellen também reiterou os esforços em curso pelo governo de Joe Biden para "garantir apoio direto ao orçamento no ano fiscal de 2024 como parte da solicitação adicional de segurança nacional ao Congresso" americano, e destacou a importância de o Congresso agir em relação ao apoio financeiro à Ucrânia "o mais rapidamente possível", conclui o comunicado. (ANSA).

