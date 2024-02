'Maior inimigo a Tesla', bilionário salva três carros perdidos por 12 anos

Um dos maiores críticos da Tesla aparentemente é também um dos maiores amantes da marca de veículos elétricos de Elon Musk. O bilionário Dan O'Dowd sempre criticou o sistema de direção autônoma da marca (Full Self-Driving, FSD) por acreditar ser inseguro. Inclusive, no último Super Bowl ele foi o responsável por colocar comerciais contra o sistema, avisando do risco para as pessoas.

No entanto, o homem - que também investe em pesquisas de veículos autônomos - tem cinco carros da Tesla. E três deles são bem especiais.

O que aconteceu

O canal "What's Inside?" foi uma oficina focada em modelos da Tesla e encontrou três carros famosos. São três Teslas Roadster descobertos em 2023 em um container na China.

Os carros estavam lá desde 2011, após uma empresa do país tê-los comprado. Entretanto a alfândega bloqueou a entrega e os modelos ficaram 12 anos no container.

Os carros foram leiloados e enviados de volta para os Estados Unidos recentemente, onde foram rastreados em uma oficina especializada. Mas, o principal: os carros foram comprados por Dan O'Dowd.

Segundo o dono da oficina, O'Dowd gastou US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões) para levar os carros para os EUA e gastará ainda mais US$ 100 mil (R$ 495 mil) em novas baterias para cada um dos modelos.

Os carros também precisarão ser recuperados por fora devido às marcas do tempo.

Após a restauração, o plano de Dan O'Dowd é preservá-los os fazendo ser expostos em museus.

