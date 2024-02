EUA volta a sancionar grupo guatemalteco Los Pochos por tráfico de cocaína

Os Estados Unidos voltaram a sancionar a organização guatemalteca Los Pochos, ligada ao cartel mexicano de Sinaloa, por tráfico de drogas, "após uma mudança de liderança", informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (28).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) deste departamento sancionou Los Pochos, já designados em 2019, três de seus membros e quatro empresas afiliadas com sede na Guatemala, afirmou em comunicado.

A medida foi tomada "devido a uma mudança de liderança e à participação de seus membros na política local da Guatemala".

Los Pochos, "apoiando-se em uma rede de funcionários corruptos, continuou facilitando o fluxo de drogas ilícitas da Guatemala para o México e os Estados Unidos", afirma Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, citado na nota.

Segundo Washington, a organização fornece "toneladas de cocaína" aos líderes do cartel de Sinaloa, que a transportam para os Estados Unidos.

"Depende de funcionários públicos corruptos, incluindo policiais e militares, promotores e outras autoridades guatemaltecas", acrescenta.

O líder do grupo Erik Súñiga, ex-prefeito de Ayutla, no município guatemalteco de San Marcos, na fronteira com o México, morreu na prisão em 2020, nos Estados Unidos, mas "Los Pochos continua ativo" sob as ordens de alguns de seus familiares, segundo o Departamento do Tesouro.

Washington sancionou três líderes: Juan José Morales Cifuentes, sua esposa, Isel Aneli Súñiga Morfin, e Erick Manuel Ochoa Villagrán.

"Os traficantes mexicanos pagam impostos a Morales Cifuentes para armazenar os seus narcóticos nas cidades fronteiriças da Guatemala de Tecún Umán e San Marcos", acusou Washington.

Morales Cifuentes foi preso em dezembro de 2023 e aguarda extradição para os Estados Unidos. Isel Aneli Súñiga, filha do líder anterior, é a atual prefeita de Ayutla e representou a Guatemala no concurso Miss Universo em 2017.

Ochoa Villagrán, preso em 2013 na Guatemala, acusado de homicídio, é um dos tenentes de Morales Cifuentes. Ele também aguarda extradição para os Estados Unidos.

Além disso, a OFAC designou quatro empresas que pertencem ou são controladas por membros de Los Pochos. São elas a Importadora Jireh, concessionária de automóveis, a Construhogar, loja de ferragens, a WIV Sociedad Anónima, estacionamento industrial, e a Condado Real, imobiliária. Todos localizados no município de San Marcos.

Como resultado das sanções, foram bloqueados todos os bens e participações em bens dos sancionados que estão nos Estados Unidos ou que estão no poder ou controle dos americanos.

© Agence France-Presse