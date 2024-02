Cúpula de Educação Superior da QS começa em Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Saqr bin Saud Al Qasimi, presidente do Conselho de Administração da RAK Ceramics, inaugurou a 'QS Higher Ed Summit: Oriente Médio", realizada pela Universidade Americana de Ras Al Khaimah (AURAK). O evento de três dias aborda questões relacionadas ao tema "Culturas de inovação: Elevando a qualidade da educação para um Oriente Médio próspero".

A cúpula contou com a presença do Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro da Educação, do Dr. Abdulrahman Abdulmannan Al Awar, ministro de Recursos Humanos e da Emiratização; e de várias autoridades, acadêmicos, reitores e diretores de universidades do Oriente Médio e do mundo.

No discurso de abertura, Saqr bin Saud afirmou que Ras Al Khaimah, sob a visão e as diretrizes do xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, atribui grande importância ao aumento da qualidade do ensino superior. Isso tem como objetivo preparar quadros qualificados e bem informados que possam contribuir positivamente para liderar o desenvolvimento e a prosperidade dos EAU, de Ras Al Khaimah e da região. Isso decorre da crença da liderança do emirado de que a educação é o melhor meio de capacitar os jovens em diferentes países do mundo para construir seus países, desenvolver suas sociedades e criar um futuro melhor para toda a humanidade.

Saqr bin Saud deu as boas-vindas aos participantes da cúpula, incluindo autoridades, especialistas e acadêmicos de diferentes países do mundo. Ele desejou sucesso na apresentação de resultados e recomendações que contribuirão para elevar a qualidade do ensino superior no Oriente Médio. Ele também elogiou o papel das instituições de ensino superior no apoio aos esforços de desenvolvimento sustentável e a importância das parcerias e da comunicação entre diferentes universidades do Oriente Médio e do mundo, a fim de antecipar o futuro do ensino superior.

A cúpula, que está sendo realizada em cooperação com a QS (Quacquarelli Symonds), analista global de ensino superior e compiladora do QS World University Rankings, discute a importância de promover uma cultura de inovação dentro das instituições de ensino superior no Oriente Médio de forma sustentável, à luz do desenvolvimento de tecnologias modernas, habilidades digitais e o surgimento de programas educacionais não tradicionais. Também inclui diálogos sobre pesquisa inovadora e a importância de usá-la para enriquecer a experiência educacional e apoiar os graduados no mercado de trabalho.