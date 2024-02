Covid tem nova alta: quais são os cuidados ao usar carros e transportes

O coronavírus tem ganhado força mais uma vez após o Carnaval. Na primeira semana deste ano, foram confirmados quase 20 mil casos da doença. Já na semana passada, foram mais de 45 mil casos notificados.

Especialistas apontam que o aumento é esperado. Ainda assim, pensando em medidas de proteção, separamos alguns cuidados importantes de se ter, tanto em metrôs, trens e ônibus, quanto em carros de particulares e de motoristas de aplicativo.

Quando devo usar máscara?

Infectologistas aconselham o uso de máscaras em lugares onde há concentração de pessoas, especialmente em momentos quando há aumento de casos da doença. Logo, em transportes coletivos (trens, metrôs e ônibus), sempre que possível, é importante a utilização da máscara. Nos táxis e transportes de aplicativo, também.

Como lidar com os riscos de estar perto das pessoas?

Sempre que possível, evite se colocar em regiões dos trens, metrôs e ônibus onde há uma concentração maior de passageiros. Quando der, evite embarcar em um veículo que já está com um nível de lotação mais considerável.

Além disso, procure não encostar as mãos em itens como corrimões e nas alças que ficam no teto dos transportes públicos. Nos carros com motoristas, sentar-se no banco de trás e abrir um pouco os vidros é o ideal.

E quanto ao meu carro?

O carro esconde vários pontos mais críticos quando estamos falando de contaminação. Entre os principais, estão maçanetas, volante, manopla de câmbio, alavanca do freio de mão, puxadores de portas e as alças de teto. Mas também é importante não desconsiderar os botões do rádio, do console e dos comandos do ar-condicionado (sistema que também pode conter os micróbios).

Como higienizar o carro?

Logo, é importante realizar a higienização desses componentes de maneira frequente. Podem ser utilizados panos umedecidos com desinfetantes, álcool em gel e produtos com teor maior do que 70% de etanol. Quanto ao ar-condicionado, existem produtos específicos para a limpeza geral do sistema. No rótulo, há sempre um tutorial de como aplicar e de quais procedimentos seguir.

O que fazer quando já estiver encostado em algum lugar suspeito?

Os infectologistas sempre alertam para não colocar as mãos em regiões próximas do nariz, dos olhos e da boca. Por isso é importante levar sempre um frasco com álcool em gel para os lugares.

É importante passar o produto nas mãos de hora em hora ao longo do dia, especialmente após contato com pessoas e objetos. Na primeira oportunidade, procure lavar bem as mãos com sabonete.

