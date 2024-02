Copernicus detecta altos níveis de emissões por incêndios na América do Sul

Os incêndios florestais na América do Sul, especialmente no Brasil, na Venezuela e Bolívia, estão gerando níveis de emissões de carbono desconhecidos há duas décadas na atmosfera, conforme reportado nesta quarta-feira (28) pelo serviço de monitoramento europeu Copernicus.

"A temporada de incêndios nas regiões tropicais do continente está se aproximando do seu ponto máximo", alerta o Copernicus em seu comunicado.

"Foi observada uma alta intensidade de incêndios florestais e emissões na floresta amazônica do norte, especialmente em (...) Roraima, o que resultou nas maiores emissões de carbono registradas para fevereiro desde, pelo menos, 2003, não apenas para Roraima, mas para o Brasil como um todo", acrescenta o texto.

"Outros países da América do Sul, como Venezuela e Bolívia, também estão passando pelas maiores emissões para o mesmo período desde 2003", explica o Copernicus.

Durante fevereiro, as emissões estimadas para o Brasil e Venezuela foram, respectivamente, de 4,1 e 5,2 megatoneladas de carbono. Na Bolívia, a quantidade foi de 0,3 megatonelada.

"Nossas previsões de composição atmosférica também mostram que o transporte de fumaça está cobrindo uma grande área da região e causando um aumento da poluição do ar em áreas povoadas", comentou o especialista citado no comunicado, Mark Parrington, do serviço europeu.

