Atacante hondurenho Alberth Elis deixa coma induzido

O atacante hondurenho do Bordeaux, Alberth Elis, "vítima de um traumatismo craniocerebral" num jogo da segunda divisão francesa no sábado, saiu nesta quarta-feira (28) do coma artificial a que foi induzido, informaram seus familiares.

"Estamos felizes em compartilhar com vocês os primeiros sinais de esperança: Alberth acordou e parece estar se recuperando progressivamente", disse sua família, que permanecerá "cautelosa quanto à evolução de seu estado".

"Os próximos dias serão cruciais. Alberth é um lutador", acrescentou.

O jogador de 28 anos, que sofreu uma pancada na cabeça durante uma disputa aérea contra um jogador do Guingamp após apenas 40 segundos de jogo, foi operado durante a madrugada de sábado para domingo no hospital Pellegrin, em Bordeaux, onde foi submetido a um "coma induzido protetor".

O jogador hondurenho sofreu o choque de cabeça numa disputa com o zagueiro Donatien Gomis, que se recuperou rapidamente enquanto Elis desmaiou e precisou ser atendido durante vários minutos antes de ser retirado do campo.

"Não temos ideia das possíveis consequências desta situação", afirmou nesta quarta-feira uma fonte próxima do Bordeaux, após o anúncio da família.

Apelidado de 'La Pantera', Alberth Elis é um destaque do futebol hondurenho (vestiu a camisa da seleção de Honduras em 64 ocasiões e marcou 13 gols) que se tornou conhecido no campeonato americano da MLS no Houston Dynamo antes de ser transferido para a Europa em 2020, onde foi jogar no Boavista de Portugal.

Durante sua primeira passagem pelo Bordeaux, na temporada de 2021-2022, ele marcou nove gols em 20 jogos da Ligue 1, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube. Depois de um empréstimo ao Brest, novamente na Ligue 1, voltou ao Bordeaux no verão europeu passado.

