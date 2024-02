Ao menos 15 mortos em colisão entre dois ônibus em Honduras

Pelo menos 15 pessoas morreram e um número desconhecido ficou ferido nesta quarta-feira (28), quando dois ônibus colidiram em uma estrada no noroeste de Honduras, informaram os bombeiros.

O acidente ocorreu de madrugada perto da comunidade de San Juan de Opoa, na rodovia que vai de Santa Rosa de Copán ao município de Gracias, cerca de 220 km a noroeste de Tegucigalpa.

"Já contabilizamos 15 a 16 mortes, são informações preliminares", disse o capitão dos bombeiros, Abdul Orellana, ao canal de televisão HCH.

Segundo o bombeiro, um dos ônibus viajava sem passageiros em direção ao centro do país depois de deixar migrantes na fronteira com a Guatemala e o outro, cheio de passageiros, seguia em direção a Santa Rosa de Copán.

Os feridos foram transportados para um hospital em Santa Rosa de Copán, mas Orellana não especificou o número.

Segundo a mídia local, todas as vítimas são hondurenhas e viviam na região. Parentes se reuniram no local do acidente e alguns começaram a chorar ao identificarem seus familiares falecidos.

Milhares de migrantes atravessam diariamente o território hondurenho vindos da América do Sul em um longo percurso até os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, mas o ônibus que se acidentou voltava vazio da fronteira com a Guatemala para Tegucigalpa.

Na área do acidente há montanhas de pinheiros e o percurso, com uma faixa em cada sentido, tem muitas curvas, além de subidas e descidas.

