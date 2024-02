Ainda há muito a fazer para atingir meta de inflação de 2%, diz presidente do Fed de Nova York

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quarta-feira que, embora as pressões inflacionárias tenham diminuído em um grau notável, ele ainda não está pronto para dizer que o banco central norte-americano fez tudo o que precisava fazer para levar a inflação de volta à meta de 2% do Fed.

"Embora a economia tenha percorrido um longo caminho para alcançar um melhor equilíbrio e atingir nossa meta de inflação de 2%, ainda não chegamos lá", disse Williams, acrescentando: "Estou comprometido em restaurar totalmente a estabilidade de preços no contexto de uma economia e um mercado de trabalho fortes".

Ele não ofereceu nenhuma orientação firme sobre o que virá a seguir na postura da política monetária do banco central norte-americano, explicando que, "enquanto navegamos pelo restante dessa jornada, estarei concentrado nos dados, nas perspectivas econômicas e nos riscos, avaliando o caminho apropriado para a política monetária que melhor atinja nossos objetivos".

Williams disse em seu discurso que a inflação "diminuiu significativamente" no último ano e meio, em meio a recuos "de base ampla" nos componentes que compõem as medições da inflação.

Mas ele acrescentou que "ainda temos um longo caminho a percorrer na jornada rumo a uma inflação sustentada de 2%" Williams disse que vê a inflação diminuindo para entre 2% e 2,25% este ano e para 2% no próximo ano. As pressões gerais sobre a inflação, medidas pelo índice PCE, aumentaram 2,6% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Observando a força inesperada dos recentes dados de inflação no nível do consumidor, Williams destacou que é provável que haja "solavancos ao longo do caminho" de volta aos 2%.

Williams também disse esperar que o crescimento desacelere este ano para cerca de 1,5% e que a atual taxa de desemprego de 3,7% aumente para cerca de 4%. Ele disse que, embora os riscos para a perspectiva permaneçam, a economia, no entanto, tornou-se mais equilibrada.