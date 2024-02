Zelensky chega à Albânia para conferência de segurança

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou nesta terça-feira (27) à Albânia para participar de uma conferência de segurança, em sua primeira visita ao país dos Bálcãs desde a invasão russa.

O ministro das Relações Exteriores da Albânia, Igli Hasani, escreveu nas redes sociais que a chegada de Zelensky a Tirana, a capital, era "um momento-chave para fomentar os laços bilaterais e se solidarizar com a Ucrânia em sua heroica luta contra a agressão russa".

Zelensky tem multiplicado suas viagens internacionais nas últimas semanas para angariar apoio para seu país, cujas forças armadas enfrentam uma crítica falta de munição e lutam para conter os avanços das tropas russas.

Em Tirana, o presidente ucraniano deve se encontrar na quarta-feira com diferentes líderes da região na chamada "Cúpula Ucrânia-Sudeste da Europa".

A Albânia, membro da Otan desde 2009, expressou enfaticamente seu apoio à Ucrânia, mas seus líderes têm sido discretos quanto ao envio de armas para Kiev.

No entanto, em uma visita ao país balcânico no meio do mês, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, elogiou o papel de Tirana e sua assistência militar.

"Foi um dos primeiros países a fornecer ajuda militar à Ucrânia após a agressão russa [pistolas, munições, minas antiveículo] e é um dos dez primeiros em seu apoio e assistência de segurança per capita", disse Blinken.

Antes de chegar a Tirana, Zelensky esteve na Arábia Saudita para promover seu plano de paz e discutir um possível intercâmbio de prisioneiros de guerra.

Esta monarquia do golfo Pérsico mantém relações tanto com Kiev quanto com Moscou e tem mediado entre as duas partes desde o início da guerra.

Em setembro de 2022, Riade auspiciou um acordo que permitiu a libertação de mais de 200 prisioneiros ucranianos.

