Yellen diz que movimentos para desbloquear ativos russos congelados são "necessários e urgentes"

Por Andrea Shalal

SÃO PAULO (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta terça-feira que é "necessário e urgente" encontrar maneiras de desbloquear um valor de 285 bilhões de dólares em ativos soberanos russos congelados para ajudar a Ucrânia, dizendo que isso incentivaria Moscou a negociar a paz.

Washington e seus aliados do G7 estão em desacordo sobre o que fazer com os ativos russos congelados pelos EUA, União Europeia, Japão e Canadá em 2022 para ajudar a Ucrânia, que enfrenta um custo estimado de cerca de 486 bilhões de dólares para se reconstruir e se recuperar. Alguns países europeus temem que qualquer apreensão de ativos russos possa estabelecer um precedente perigoso para o futuro.

"Embora devamos agir juntos e de forma ponderada, acredito que há um forte argumento moral, econômico e de direito internacional para avançarmos", disse Yellen em comentários preparados para uma coletiva de imprensa em São Paulo, antes das reuniões com seus pares do G7 e do G20.

"Isso seria uma resposta decisiva à ameaça sem precedentes da Rússia à estabilidade global. Isso deixaria claro que a Rússia não pode vencer prolongando a guerra e a incentivaria a sentar-se à mesa para negociar uma paz justa com a Ucrânia."

Yellen disse que os Estados Unidos e seus aliados do G7, que impuseram sanções a centenas de alvos russos na sexta-feira, continuarão a agir para restringir o acesso da Rússia a materiais e dinheiro necessários para travar sua guerra contra a Ucrânia.