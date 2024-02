Dow Jones lidera perdas em Wall Street antes de dados econômicos

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - O índice Dow Jones liderava as quedas em Wall Street nesta terça-feira, com investidores aguardando um relatório crucial sobre a inflação e outros dados econômicos que devem moldar as expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

O foco do mercado está novamente na trajetória da política monetária do Fed, depois que um frenesi em torno da inteligência artificial (IA) na semana anterior eclipsou preocupações com o atraso nos cortes das taxas e levou o S&P 500 e o Dow Jones a novos picos.

O destaque desta semana será a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de janeiro -- o indicador de inflação preferido do Fed -- na quinta-feira.

Se a leitura do PCE sugerir uma inflação rígida, como os dados recentes sobre os preços ao consumidor e ao produtor, isso poderá afetar a política monetária do Fed e levar os investidores a adiar ainda mais suas apostas sobre o momento dos cortes nas taxas este ano.

Atualmente, 63% dos traders esperam que o Fed comece a cortar as taxas até junho, ante quase 98% no final de janeiro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. As apostas para um corte nas taxas em julho estão em 83,6%.

"Acho que os investidores estão se acostumando com o conceito de que o Fed não cortará as taxas (em breve)", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management, em Boston.

Andersen disse que as esperanças de uma aterrissagem suave -- quando o Fed reduz a inflação sem prejudicar gravemente a economia -- estavam apoiando o ânimo do mercado.

"Estou esperando uma impressão favorável para isso (PCE), indicando que a aterrissagem suave ganhou mais impulso."

Relatórios sobre o Produto Interno Bruto (PIB), pedidos de auxílio-desemprego e atividade manufatureira, que devem ser divulgados nesta semana, oferecerão mais pistas sobre o momento dos cortes nas taxas.

Investidores também aguardarão com expectativa falas de algumas autoridades do Fed, incluindo o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, membro votante do comitê que delibera sobre política monetária, o chefe do Fed de Nova York, John Williams, e o governador do Conselho do Fed, Christopher Waller, que estão programados para falar esta semana.

O impasse no Congresso esta semana sobre o financiamento do governo também estará em foco.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,26%, para 38.967,18 pontos, o S&P 500 tinha variação negativa de 0,06%, para 5.066,74 pontos, e o Nasdaq Composite caía 0,05%, para 15.967,67 pontos.

A Tesla superou seus pares de megacaps, subindo 2,3%, enquanto a Micron Technology, beneficiária da recuperação da IA, subia 2,6% após um avanço de 4% na sessão anterior.