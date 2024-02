Taxas de juros recuam com IPCA-15 abaixo da mediana e retornos dos Treasuries

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 27, após o IPCA-15 de fevereiro ter subido 0,78%, abaixo da mediana estimada pelo Projeções Broadcast, de 0,82%. Em 12 meses, a alta foi de 4,49%, abaixo da mediana de 4,53%, ante taxa de 4,47% até janeiro. Além disso, os retornos dos Treasuries recuam, o que ajuda no alívio na curva de juros futuros. Às 9h08, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 cedia para 9,985%, de 10,027% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 caía para 9,835%, de 9,909%, o para janeiro de 2027 marcava 10,025%, de 10,106%, e o para janeiro de 2029 caía para 10,475%, de 10,534% no ajuste de segunda (26).