Rússia assume o controle de mais uma localidade perto de Avdiivka

O Exército russo assumiu, nesta terça-feira (27), o controle de outra cidade ucraniana perto de Avdiivka, uma cidade no front oriental que as tropas de Moscou arrebataram no início deste mês, após uma longa batalha.

"Na área de Avdiivka (...) unidades libertaram a localidade de Severnoye", afirmou o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, utilizando o nome russo da localidade, que na Ucrânia é conhecida como Sieverne.

Um porta-voz do Exército ucraniano confirmou que as tropas do seu país "se retiraram das pequenas localidades de Sieverne e Stepove".

Afirmou que "lutas ferozes por Sieverne" ocorreram durante a noite e que os russos sofreram "grandes perdas".

O ministério russo também afirmou que suas tropas destruíram na mesma região um tanque Abrams do Exército ucraniano.

Esta é a primeira reivindicação deste tipo por Moscou desde que os Estados Unidos enviaram o tanque blindado às forças de Kiev.

Na segunda-feira, canais russos do Telegram publicaram imagens não verificadas que supostamente mostravam um tanque Abram em chamas.

Quando Kiev recebeu os tanques no final de setembro, o Kremlin reagiu e prometeu os tanques "também queimariam", repetindo um alerta do presidente russo Vladimir Putin quando a Ucrânia recebeu os primeiros tanques alemães Leopard.

A Rússia está na ofensiva desde o fracasso da contraofensiva ucraniana do ano passado.

A ocupação de Avdiivka foi o primeiro grande avanço territorial do Exército russo desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023.

Apesar das perdas humanas significativas, o Exército russo parece revigorado e reivindicou nas últimas semanas a conquista de várias pequenas cidades ucranianas.

Ao mesmo tempo, o Exército ucraniano sofre com a falta de munições e de soldados.

Kiev pede aos aliados ocidentais o envio de mais armas e munições.

A ajuda ocidental é essencial para a ex-república soviética, que está em guerra com a Rússia desde 24 de fevereiro de 2022.

