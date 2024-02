Pior que bug do milênio: como o dia 29 de fevereiro causou no ano 2000

Na próxima quarta-feira será 29 de fevereiro, uma data rara do calendário que ocorre somente a cada quatro anos... ou quase. A seguir, quatro curiosidades sobre esse dia a mais dos anos bissextos.

Múltiplo de 4, mas não de 100

Os egípcios antigos tentaram ajustar seu calendário ao ciclo natural das estações.

Mas foi Julio César quem introduziu os anos bissextos com a reforma do calendário romano, ao adotar o chamado calendário juliano em 45 a.C., recorda o Instituto de Mecânica Celeste e Cálculo das Efemérides, ligado ao Observatório de Paris.

Nos anos de 366 dias, o dia adicional era uma repetição do 24 de fevereiro, ou seja, "o sexto dia bis antes do calendário de março", daí a palavra "bissexto", enquanto na língua inglesa, optou-se pela expressão "leap day" (dia do salto).

Com a mudança para o calendário gregoriano em 1582, "o dia extra é acrescentado no final do mês de fevereiro, o dia 29", acrescenta o IMCCE.

Como a Terra não leva exatamente 365 dias e seis horas para dar a volta ao Sol, mas sim 365 dias, 5 horas, 48 minutos e alguns segundos, nem todos os anos múltiplos de quatro são bissextos. Os anos que também são múltiplos de 100 também não são.

Portanto, 1900 e 2100 não possuem o dia 29 de fevereiro.

Bug do ano 2000

À medida que o novo milênio se aproximava, as preocupações se concentravam em uma grande falha nos sistemas informáticos em 1º de janeiro.

Mas, no final, foi o dia 29 de fevereiro daquele ano que causou o susto. Os computadores da polícia caíram temporariamente na Bulgária, assim como os serviços meteorológicos japoneses, o sistema de arquivamento de mensagens da Guarda Costeira dos EUA e o serviço de impostos municipais de Montreal, de acordo com os arquivos da AFP.

O sistema de computador dos parquímetros de Paris teve de ser corrigido máquina por máquina, pois não previa o dia 29 de fevereiro de 2000.

De fato, 2000 pode não ter sido um ano bissexto porque os anos que são múltiplos de 100 não são... a menos que também sejam múltiplos de 400, como 2000, 1600 ou 2400. Você sabia disso?

Personalidades nascidas no 29

É o que dizia a atriz francesa Michele Morgan, morta aos 96 anos. "Esse privilégio de envelhecer quatro vezes mais devagar que os demais é o primeiro de uma série de golpes de sorte que tive ao longo da minha vida", brincou a artista, que compartilha a data de nascimento com o compositor italiano Rossini, o ator francês Gerard Darmon, o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, o jogador do Barcelona Ferran Torres e o rapper americano Ja Rule.

Com uma possibilidade em 1.506 de nascer em 29 de fevereiro, apenas poucos milhões de pessoas do mundo têm essa original data de nascimento.

Na fronteira dos Estados Unidos com o México, os nascidos em 29 de fevereiro têm direito a uma festa em sua homenagem na localidade de Anthony, Texas, autoproclamada a capital mundial dos anos bissextos desde 1988.

100 euros e 'dia do solteiro'

Na Irlanda, o governo pagou em 2004 um prêmio de 100 euros às crianças nascidas nesse dia extra para comemorar o décimo aniversário do Ano Internacional da Família, declarado pela ONU em 1994.

Os irlandeses mantêm também uma tradição que remonta ao século 5º, que declara 29 de fevereiro como "Dia do Solteiro" ou "Privilégio de Damas", o dia em que as mulheres podem pedir os homens em casamento. A negativa se pagava com um presente, segundo alguns, ou com uma multa segundo outros.

Em 2010, essa tradição inspirou a comédia romântica "Casa Comigo?", protagonizada por Amy Adams. A revista Times a classificou como "pior filme do ano".