Premiê italiana perde controle da Sardenha em derrota eleitoral

Por Angelo Amante

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, sofreu seu primeiro revés eleitoral significativo desde que assumiu o cargo em 2022, segundo resultados divulgados nesta terça-feira, com seu bloco de direita perdendo o poder na ilha mediterrânea da Sardenha.

Alessandra Todde, integrante do Movimento 5 Estrelas, de esquerda, com apoio do Partido Democrático (PD), obteve 45,4% dos votos na eleição de domingo, superando Paolo Truzzu, candidato escolhido a dedo por Meloni, que obteve 45,0%.

Com algumas cédulas ainda a serem contadas, Truzzu admitiu a derrota, enquanto Todde comemorou a vitória ao lado da líder do PD, Elly Schlein, e do ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, que lidera o 5 Estrelas. "Os ventos estão mudando", disse Schlein.

Todde, ex-subsecretária do setor industrial e empresária bem-sucedida, será a primeira mulher presidente da ilha e a primeira presidente de qualquer região do Movimento 5 Estrelas.

Foi também a primeira vez que a centro-esquerda conseguiu mudar uma região desde 2015, dando um impulso aos partidos de oposição antes de mais quatro votações regionais programadas para 2024 e eleições para o Parlamento Europeu marcadas para junho.

"A Sardenha destruiu o mito da invencibilidade política de Meloni", disse Francesco Galietti, fundador da empresa de risco político Policy Sonar.

Meloni insistiu que o governador de saída, apoiado pela Liga, fosse substituído na votação por um político de seu próprio partido, mas ele se mostrou uma escolha impopular.

O bloco da primeira-ministra, incluindo seu partido Irmãos da Itália, a Liga e o Força Itália, venceu todas as quatro eleições regionais realizadas em 2023 e ainda controla 14 das 20 regiões da Itália.

As pesquisas mostram que a coalizão de direita também lidera em nível nacional, mas a Liga parece cada vez mais frágil, levantando questões sobre o futuro de seu líder Matteo Salvini.

O partido dele obteve apenas 3,7% dos votos na Sardenha, contra 11,4% na última votação regional na ilha em 2019.

A próxima votação regional na Itália será em Abruzzo, uma área central a leste de Roma, em 10 de março, onde o PD e o 5 Estrelas uniram forças novamente.

(Reportagem adicional de Gavin Jones)