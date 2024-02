Minério de ferro sobe com esperanças sobre demanda da China e possível imposto da Índia

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça-feira, apoiados por esperanças de recuperação da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, e por um possível imposto de exportação sobre o minério de ferro indiano de baixa qualidade, embora a menor produção de aço no curto prazo tenha limitado os ganhos.

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,24%, a 897,5 iuanes (124,70 dólares) por tonelada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura subiu 1,75%, a 117,45 dólares a tonelada.

A Índia está considerando a aplicação de um imposto de exportação sobre o minério de ferro de baixa qualidade, depois que pequenos produtores de aço pediram ao governo que o país reduza suas vendas no exterior, segundo duas fontes diretamente envolvidas no assunto.

A China normalmente responde por mais de 90% dos embarques globais de minério de ferro da Índia, que é o quarto maior produtor mundial do ingrediente siderúrgico.

O sentimento também está sendo impulsionado por um mercado de ações em alta na segunda maior economia do mundo.

"O mercado está buscando uma direção a partir da expectativa macroeconômica e, diante de uma realidade fraca no momento, vale a pena acompanhar como a demanda por aço se recupera", disseram os analistas da Everbright em uma nota.

Algumas siderúrgicas chinesas adiaram os planos de retomar a produção em meio à pressão das margens fracas do aço ou até mesmo das perdas, disseram os analistas da consultoria Mysteel em uma nota.

A produção de aço bruto da China caiu 6,9% em relação ao ano anterior, para 77,2 milhões de toneladas em janeiro, segundo dados da Associação Mundial do Aço.

Outros ingredientes de fabricação de aço na Bolsa de Dalian registraram ganhos, com o carvão metalúrgico e o coque subindo ambos 2,11%.

(Reportagem de Cassandra Yap e Amy Lv)