Mercado melhora perspectiva de crescimento em 2024 e reduz projeções para inflação

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central voltaram a elevar a perspectiva para o crescimento econômico do Brasil este ano, ao mesmo tempo em que rebaixaram as previsões para inflação em 2024 e 2025, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta terça-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a projeção de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 melhorou em 0,07 ponto percentual, a 1,75%, na segunda semana seguida de alta na estimativa. Para 2025 segue a estimativa de um crescimento de 2,0%.

Ao mesmo tempo, a pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou expectativas de inflação mais baixa. A alta do IPCA agora é estimada em 3,80% e 3,51% respectivamente em 2024 e 2025, de 3,82% e 3,52% na semana anterior. Para os dois anos seguintes a conta permanece em 3,50%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Não houve alterações nas estimativas para a taxa básica de juros, com a Selic ainda calculada em 9,0% e 8,50% em 2024 e 2025.

(Por Camila Moreira)