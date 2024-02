Economia global tem crescido acima do esperado, diz Janet Yellen

Do UOL, em São Paulo

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que a economia global tem apresentado um crescimento acima do esperado e que a inflação tem caído nos últimos meses.

A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (27) em uma entrevista coletiva à imprensa que antecede a reunião de ministros e Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 (grupo dos 20 países mais ricos do mundo) em São Paulo, que será nesta quarta (28) e quinta-feira (29).

O que aconteceu

Segundo Yellen, a economia global cresceu 3,1% em 2023. Ainda, a expectativa é de que os preços caiam cerca de 80% neste ano. A secretária do Tesouro diz que a economia dos Estados Unidos foi essencial para jogar o crescimento global no último ano para cima, mesmo em meio a conflitos na Europa e no Oriente Médio.

A secretária destacou em sua fala as políticas da administração Biden. Ela mencionou, por exemplo, investimentos em infraestrutura, energia limpa e indústria.

"Nós continuamos conscientes dos riscos e dos desafios econômicos em alguns países, mas a economia global permanece resiliente". Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA

Ela avalia que o avanço da economia global superou o pessimismo. Janet Yellen destacou em sua fala que previsões de órgãos como o FMI (Fundo Monetário Internacional) apontaram para queda em 2023.