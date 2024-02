Israel é um país cristão? Como Jesus e o Velho Testamento explicam confusão

Durante o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro na avenida Paulista, domingo (25), um trio de mulheres comenta as razões de estarem segurando a bandeira de Israel. O tema reacendeu a discussão a respeito de uma falta de conhecimento sobre o país, sua cultura e religião.

O que aconteceu

No vídeo que viralizou nas redes sociais, um repórter pergunta: "Por que vocês estão com a bandeira de Israel?". Uma delas responde: "Porque somos cristãs, assim como Israel". O repórter rebate: "Mas vocês sabem que Israel não é cristão, não é?". E a mulher então responde: "Mas nos representa".

Por que dizer que Israel, um estado judeu, é um país cristão é motivo para meme?

Dados publicados em 2021 pelo Escritório Central de Estatísticas de Israel apontavam que os cristãos representam 1,9% da população israelense, equivalendo a 178 mil pessoas, aproximadamente.

Isso demonstra claramente que Israel não pode ser considerado um país cristão, dizem os especialistas ouvidos pelo UOL.

A associação entre Israel e os cristãos vem de uma interpretação equivocada das Escrituras feita por pastores cujo engajamento político é mais preponderante que a observação das leis sagradas. Há uma confusão entre a Israel bíblica e a Israel histórica.

Novos cristãos, em sua maioria de vertentes neopentecostais, substituem os textos do Novo Testamento, que contém o evangelho de Jesus Cristo, pela Torá judaica, o Antigo Testamento.

As religiões evangélicas têm, ao longo da última década, se aproximado dos ensinamentos e das orientações de conduta do Velho Testamento, principalmente da Torá (Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio), afirma o professor Rogério Santos, coordenador do curso de Ciências da Religião da Unisantos (Universidade Católica de Santos).

O evangelho de Jesus deve ser o norte das religiões que se autoproclamam cristãs. Caso alterem o rumo para os ensinamentos da Torá, devem então assumir a posição do Judaísmo. O fenômeno que estamos percebendo no Brasil, quanto ao equívoco por parte de setores do cristianismo acreditarem que Israel é um país cristão, deve ser analisado no contexto da polarização religiosa intensificada pelo advento das redes sociais.

Rogério Santos

Bandeira de Israel estilizada com pentagrama e vendida em ato pro-Bolsonaro na Paulista Imagem: Uesley Durães/UOL

De forma geral, o judaísmo segue o Velho Testamento, os ensinamentos iniciais, de criação do mundo e um comando divino de total devoção e obediência a um comando moral muito sério, explica Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen, de Belo Horizonte.

O objetivo da doutrina, segundo ele, é provar a fé na divindade, com a possibilidade de uma punição muito forte a quem descumpre esses comandos morais.

Os seguidores do judaísmo, em especial os residentes em Israel — principalmente os ortodoxos, que influenciam os considerados seculares e tradicionalistas —, recusam a existência de Cristo como Messias, seus ensinamentos e o consideram um falso profeta. Assim, quem o segue estaria desonrando a divindade.

O Cristianismo, apesar de não dar descrição da origem do mundo, descreve uma nova faceta de Deus, que teria se revelado. De alguma forma, chocado e desanimado com práticas passadas, esse Deus optou por um caminho novo, um comando novo do amor, do respeito ao próximo e já não necessariamente a uma punição, se não seguir rigorosamente ditames morais.

Vladimir Feijó

Explicando as diferenças entre Israel bíblica e histórica

Há a Israel bíblica, representando o povo escolhido por Deus, e a histórica, o Estado de Israel, formado em 1948, mas a diferença entre as duas está sendo apagada dos ensinamentos nas igrejas, por exemplo.

Enquanto a Israel bíblica é associada ao povo judeu, formado por Abraão, e que posteriormente foi eleito como o povo de Deus sob a tutela de Moisés, o Estado de Israel é uma nação reconhecida pela ONU, composta por judeus, muçulmanos e uma minoria de cristãos.

O surgimento de Israel foi impulsionado pelo movimento sionista no início do século 20, culminando na declaração da ONU em 1948, que previa a criação de dois estados: Israel e Palestina.

Só o primeiro se concretizou, o que culminou no aumento das tensões entre Israel e os palestinos. O Brasil e outras nações defendem a criação de dois estados independentes, Israel e Palestina.

Mas interesses geopolíticos, especialmente dos Estados Unidos, têm dificultado essa solução, na opinião do padre católico Juarez de Castro.