Homem é encontrado morto em contêiner de lixo após invadir casa de PM na BA

Do UOL, São Paulo

Um homem foi encontrado morto dentro de um contêiner de lixo na rua após invadir a casa de um policial militar na noite de ontem em Salvador (BA).

O que aconteceu

O homem estava com marcas de tiro e morreu no local. A identificação do corpo ainda está sendo feita.

Ele e outro comparsa foram baleados pelo policial após a invasão, informou a Polícia Militar. O caso ocorreu no bairro Castelo Branco e o segundo suspeito conseguiu fugir.

O militar foi direcionado à Polícia Civil para registrar a ocorrência. A corporação ainda não informou se um procedimento interno será instaurado para investigar a conduta do agente.

A Polícia Civil investiga o caso. Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas.