Lucro da Engie Brasil avança 6,4% no 4º tri, mas recua em termos ajustados

SÃO PAULO (Reuters) - A Engie Brasil reportou lucro líquido de 948 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 6,4% ante igual período um ano antes, informou a companhia em balanço nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou 1,8 bilhão de reais, avanço de 5,2% ante o registrado nos três últimos meses de 2022.

Em termos ajustados, o lucro líquido recuou 9,4% ano a ano, para 819 milhões de reais, enquanto o Ebitda ajustado caiu 5,6%, para 1,6 bilhão de reais.

O preço líquido médio de venda de energia, líquido dos encargos sobre a receita e operações de trading, atingiu 229,33 reais/megawatt-hora (MWh), avanço de 2,8% na base anual.

A quantidade de energia vendida entre outubro e dezembro do ano passado, líquida de operações de trading, atingiu 3.940 megawatts (MW) médios, volume 10,4% inferior ao comercializado no quarto trimestre de 2022.

"A redução na quantidade de energia vendida foi motivada pela redução do volume de venda às distribuidoras, em decorrência da alienação da subsidiária Pampa Sul e pelo menor volume de compras, e consequentemente, menor volume disponível para venda", afirmou a Engie Brasil.

A receita operacional líquida da companhia ficou em 2,7 bilhões de reais no trimestre, queda de 12,6% no comparativo anual.

A empresa destacou que, durante o quarto trimestre, 25 unidades geradoras do Conjunto Eólico Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte, entraram em operação comercial.

Adicionalmente, a empresa informou que seu conselho de administração aprovou em reunião nesta terça-feira a proposta de distribuição de 994,5 milhões de reais na forma de dividendos obrigatórios e complementares ao exercício de 2023. A proposta será ratificada em assembleia geral ordinária, a quem caberá definir as condições de crédito e pagamento, afirmou a empresa.

