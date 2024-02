De camisa limpa: patrocinador do Juventus não colocará marca no uniforme

A marca de eletrodomésticos Consul é a nova patrocinadora do Juventus, tradicional clube de São Paulo.

Mas, ao contrário do que acontece em outros acordos deste tipo, a marca decidiu não estampar seu logotipo na camisa do time, que completa 100 anos em 2024.

O que aconteceu

O Clube Atlético Juventus, um dos times de futebol mais tradicionais de São Paulo, fechou contrato de patrocínio com a Consul, marca de eletrodomésticos da Whirlpool. Os valores do acordo não foram revelados.

Ao contrário dos outros acordos de patrocínio, a marca resolveu não estampar seu logotipo no uniforme do clube da Mooca, que completa 100 anos em 2024.

Nas partidas disputadas pela segunda divisão do Campeonato Paulista, o time tem entrado em campo sem a marca de nenhum patrocinador.

Ainda não há a definição de quando as marcas patrocinadoras voltarão ao uniforme do time da Mooca. A ação foi criada pela DM9, agência de publicidade da Whirlpool.

Em campo, no último domingo, o Juventus venceu o Taubaté por 2 a 0. A partida foi realizada no estádio Conde Rodolfo Crespi, na zona leste de São Paulo.

Depois de 11 rodadas, o Juventus está na 10ª colocação da Série A2 do futebol paulista. Os 8 primeiros colocados se classificam para a próxima fase. Apenas 2 equipes sobem para a 1ª divisão do estadual.

As cores do time e o brasão do time são os elementos que o torcedor ama. Por isso, entregar de volta ao torcedor o manto como ele foi originalmente criado é a melhor maneira que existe de criar uma conexão real com o torcedor.

Patrícia Pessoa, diretora de marketing da Whirlpool