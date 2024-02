BR-319: planos do governo Lula podem colapsar Amazônia e iniciar pandemias

Este alerta já foi emitido na Nature, uma das mais renomadas revistas científica do planeta, em um artigo publicado por mim e por Guilherme Becker, pesquisador e microbiologista da Penn State University (EUA).

A publicação enfatiza a urgência científica de interromper a construção de novas estradas que têm contribuído para o desmatamento na Amazônia, como a rodovia BR-319, assim como os projetos de exploração de combustíveis fósseis na região. No entanto, o Brasil contraria essa direção mesmo após o discurso do presidente Lula na COP28. Embora suas palavras tenham refletido os anseios da comunidade internacional, ações subsequentes do Governo Federal diluíram sua mensagem.

Agora, infamemente chamado de "leilão do fim do mundo", a abertura da rodovia BR-319 —para facilitar o acesso a áreas de exploração de petróleo e gás— e a concessão desses blocos no Amazonas carregam consigo o potencial de desencadear um colapso climático global, representando um dano irreversível e insuperável ao nosso planeta.

No parecer que escrevi juntamente com Becker, enfatizamos que a pavimentação da Rodovia BR-319 não apenas representa uma grave ameaça climática, mas também empurra a Amazônia para um ponto de não retorno.

Além disso, a pavimentação pode desencadear saltos zoonóticos, resultando não apenas em uma, mas em uma sucessão de pandemias.

Saltos zoonóticos ocorrem quando patógenos como bactérias, fungos, parasitas, príons e vírus, originalmente presentes em determinados organismos, conseguem se propagar para outros, incluindo seres humanos, através de contato direto, alimentos, água ou ambiente. Quando o agente infeccioso de um animal, por exemplo, conseguem infectar e se adaptar para se espalhar entre os seres humanos, surgem novas doenças infecciosas que podem afetar as populações humanas —como aconteceu com o coronavírus, que saltou de morcegos para humanos.

Um estudo conduzido por nosso grupo de pesquisa há dois anos já alertava que o Amazonas, assim como outros estados da região Amazônica, carece de preparação para emitir um alerta epidemiológico caso uma epidemia surja na região.

É amplamente reconhecido pelos principais veículos científicos do mundo que a pavimentação da Rodovia BR-319 é impraticável. A revista Science, em 2020, destacou-a como um catalisador primário do desmatamento na Amazônia.

Em suma, o aumento da exploração de petróleo e o desmatamento resultante da rodovia agravarão as mudanças climáticas, empurrando o bioma amazônico para um ponto crítico de irreversibilidade, com implicações globais.

Adicionalmente, a liberação de patógenos letais, atualmente contidos na floresta, se disseminará facilmente, encontrando condições propícias em um contexto de mudança climática, potencialmente desencadeando uma série de epidemias e pandemias muito mais severas e intensas do que a covid-19.

Proteger o meio ambiente é uma decisão baseada na ciência e não deve ser negociada

Dois dias após o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula climática COP28, em Dubai, em 1º de dezembro de 2023, seu governo anunciou a pavimentação da rodovia BR-319. Essa rodovia conecta Manaus, no coração da Floresta Amazônica, a Porto Velho, no "arco do desmatamento", em suas fronteiras ao sul.

Em 13 de dezembro, a agência nacional de petróleo do Brasil vendeu os direitos de perfuração de petróleo em 602 áreas, sendo 21 delas na bacia amazônica, acessadas através da BR-319 e de estradas secundárias.

Uma semana depois, o Congresso Brasileiro aprovou um projeto de lei considerando o projeto rodoviário como essencial e alocando recursos para ele a partir do Fundo Amazônico, destinado a proteger a floresta tropical. Os doadores do Fundo Amazônico devem exercer seu direito de veto para evitar isso, ou serão considerados corresponsáveis por um projeto que prejudicará as metas climáticas, acelerará a perda de biodiversidade e abrirá vastas áreas de floresta que abrigam uma diversidade incalculável de patógenos, como vírus, bactérias e príons.

O governo brasileiro está minando suas próprias alegações de que está protegendo a Amazônia. Para enfatizar o compromisso do Brasil em mitigar as mudanças climáticas e promover o bem-estar global, é fundamental reverter essas decisões prejudiciais Artigo publicado na Nature

De acordo com Guilherme Becker, a rodovia BR-319 não só pode facilitar a transmissão de vírus, bactérias, príons e fungos da floresta para os humanos, criando potencialmente novas epidemias e pandemias, mas também pode contribuir para a disseminação de patógenos já existentes entre a vida selvagem na Amazônia.

A abertura de estradas na região serve, por exemplo, como meio de propagação do Batrachochytrium dendrobatidis, um patógeno letal para anfíbios, classificado como o mais devastador entre vertebrados, mostra um estudo liderado por Becker e publicado na revista especializada Ecography.

Outra pesquisa, conduzida no Centro de Microbioma One Health da Penn State University e publicada recentemente na revista Ecology Letters, demonstrou que o aumento das secas afeta diretamente a microbiota da pele dos sapos, tornando-os mais suscetíveis aos efeitos nocivos do Batrachochytrium dendrobatidis.

Considerando as mudanças climáticas na Amazônia, incluindo a grave seca de 2023 e as projeções futuras, a pavimentação da BR-319 poderia desencadear uma perda sem precedentes de biodiversidade, especialmente afetando os anfíbios, que desempenham um papel crucial no controle de pragas agrícolas e de vetores de transmissão de doenças para os humanos

Becker ressalta que abrir essa área da floresta poderia resultar em saltos zoonóticos com consequências potencialmente catastróficas, cujas dimensões ainda são difíceis de prever.

O jornal Regional Environmental Change, em 2021, ressaltou a falta de capacidade do Amazonas e do Brasil em lidar com uma pandemia decorrente da degradação ambiental, enfatizando a necessidade de os políticos e o judiciário considerarem as recomendações científicas.

Existe um consenso nas pesquisas científicas de que a pavimentação da rodovia BR-319 será inviável e terá impactos abrangentes na Amazônia, com repercussões globais, e a responsabilidade recairá sobre o presidente Lula e seu governo se derem continuidade a estes planos.

Apesar da queda do desmatamento na Amazônia decorrente do aumento das fiscalizações realizadas pelo governo Lula, essas ações por si só não são suficientes para proteger o bioma, como apontou uma publicação no periódico Nature Human Behaviour. O parecer destaca que o governo também deve rever grandes empreendimentos com potencial de levar a Amazônia ao colapso, ressaltando que gestões anteriores do PT (Partido dos Trabalhadores) ignoraram as recomendações de cientistas, como foi o caso da hidrelétrica de Belo Monte.

Embora a BR-319 não tenha entrado como uma prioridade nas obras do PAC, conforme noticiado no início de fevereiro, o empreendimento segue entre os projetos estratégicos do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) para o período de 2024 a 2027.

É imperativo que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pressione o Ibama para suspender imediatamente todas as licenças de manutenção e pavimentação da BR-319, enquanto o judiciário e o governo brasileiro devem intervir para evitar essa catástrofe, assim como a exploração de petróleo na bacia Amazônica

Suspender o projeto da BR-319 será um marco no compromisso ambiental do Brasil com as metas climáticas globais, a preservação do meio ambiente e a saúde pública mundial. Caso o projeto siga em frente, os nomes dos responsáveis por permitir os desdobramentos dos impactos da pavimentação da BR-319 e a exploração de petróleo na bacia Amazônica devem ser lembrados na história como aqueles que estavam cientes das consequências, mas optaram por permitir o início da próxima pandemia global.

A decisão de pavimentar essa estrada rumo ao desastre ou garantir o bem-estar global está nas mãos do presidente Lula, da ministra do Meio Ambiente Marina Silva e do judiciário brasileiro. Como afirmou a revista Nature em 30 de janeiro de 2024, a proteção do meio ambiente é uma decisão embasada na ciência e não deve ser objeto de negociação.

*Lucas Ferrante é formado em ciências biológicas pela Unifal (Universidade Federal de Alfenas), mestre e doutor em biologia (ecologia) pelo Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), onde em sua tese avaliou as mudanças contemporâneas da Amazônia, dinâmicas epidemiológicas, impactos sobre os povos indígenas e mudanças climáticas e seus efeitos sobre a biodiversidade e pessoas.