Chefe do FMI diz que está focada no trabalho atual e não em seu futuro papel

Por Andrea Shalal

SÃO PAULO (Reuters) - Faltando apenas sete meses para o fim do mandato de Kristalina Georgieva como chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), ela disse nesta terça-feira que não está concentrada em buscar um segundo mandato.

Georgieva, cujo mandato de cinco anos termina em outubro, disse à Reuters que está concentrada no trabalho que tem em mãos como diretora-gerente do FMI.

"Tenho trabalho a fazer no momento", disse ela à Reuters em uma entrevista à margem de uma reunião de autoridades financeiras do G20.

"Sempre fui da opinião de que você deve fazer o trabalho que tem -- e não algo hipotético no futuro. Portanto, deixe-me fazer meu trabalho."

Georgieva, uma extrovertida economista da Bulgária, é a segunda mulher a chefiar o FMI e a primeira pessoa de uma economia de mercado emergente.

A manutenção de Georgieva em um segundo mandato responderia às preocupações de longa data levantadas pelos mercados emergentes e pelos países em desenvolvimento com relação ao duopólio EUA-Europa nas duas instituições financeiras globais, o FMI e o Banco Mundial.

Autodenominada "eterna otimista", Georgieva resistiu a enormes choques na economia global, desde o surto da pandemia global de Covid-19, poucos meses depois de assumir o cargo, até a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Ela está focada em reforçar as perspectivas de crescimento de médio prazo, que está abaixo dos níveis históricos, gerenciar os desafios contínuos da dívida soberana e orientar o Fundo por meio de uma complicada renovação de cotas.

Georgieva foi alvo de críticas dentro e fora do Fundo desde o início por sua iniciativa de incluir a mudança climática como um fator nos relatórios de supervisão das economias dos países-membros e por seu grande interesse em mercados emergentes e economias em desenvolvimento.

Ela tem sido fundamental para garantir grandes empréstimos para a Ucrânia, ajudando a catalisar fundos adicionais para ajudar a economia do país a suportar as tensões da guerra de dois anos contra a invasão da Rússia, supervisionou uma reformulação do programa de empréstimo maciço da Argentina e trabalhou de forma constante para ajudar a China a adotar reestruturações de dívidas soberanas.

Ela também sobreviveu a um grande desafio pessoal em 2021, quando o Conselho Executivo do FMI expressou sua total confiança nela após analisar as alegações de que ela pressionara a equipe do Banco Mundial a alterar dados para favorecer a China enquanto ocupava um cargo importante na instituição.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, avisou Georgieva na época que ela monitoraria de perto a situação e avaliaria quaisquer novos fatos ou descobertas, mas as duas desenvolveram um bom relacionamento desde aquela época, de acordo com fontes familiarizadas com ambas as autoridades.

Com base em um acordo de longa data, os países europeus tradicionalmente nomeiam um candidato para dirigir o FMI, enquanto os EUA nomeiam um candidato para dirigir o Banco Mundial. Ambos os cargos são decididos em última instância pela diretoria das instituições.

A própria Georgieva foi uma candidata de compromisso para os líderes europeus que estavam divididos entre um ex-ministro das finanças holandês e um ministro da economia espanhol em 2019 para substituir a chefe do FMI que estava deixando o cargo, Christine Lagarde.

Fontes familiarizadas com o processo disseram que a seleção poderia ser feita rapidamente assim que a Europa se unisse em torno de um candidato.

Embora o mandato de Georgieva só termine daqui a alguns meses, alguns dizem que faz sentido tomar decisões antes das reuniões de abril do FMI e do Banco Mundial, para que a questão da liderança não ofusque a agenda já cheia das reuniões.